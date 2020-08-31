Мишустин озвучил список поручений по итогам поездки на Дальний Восток

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По словам главы кабмина РФ, принято решение поддержать ряд важных проектов в области здравоохранения и внедрение в регионе передовых информационных технологий.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Russian Government; 5-tv.ru

О ситуации на Дальнем Востоке в целом шла речь на заседании правительства. Как заявил Михаил Мишустин, в регионе необходимо продлить стимулирующие тарифы на электричество как минимум еще на восемь лет. Глава кабмина озвучил и другие поручения по итогам поездки на Дальний Восток.

«Принято решение поддержать ряд важных проектов в здравоохранении: по финансированию первого этапа строительства Камчатской краевой больницы, завершению реконструкции Магаданского областного онкологического диспансера и оснащению оборудованием Чукотской окружной больницы. Важно поддержать и внедрение там передовых информационных технологий. Для этого на территории Чукотского автономного округа будет создана телекоммуникационная инфраструктура с выходом в единую сеть электросвязи Российской Федерации», — сказал Михаил Мишустин.

Также, по словам премьера, правительство упростило порядок покупки железнодорожных билетов для льготников. Так, начиная с декабря, сделать это можно будет через интернет.

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