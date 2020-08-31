Жена Александра Реввы раскритиковала сервис на турецких курортах

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Светлана Александрова
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По словам Анжелики, ей приходится «прикладывать усилия», чтобы отдохнуть в пятизвездочном отеле.

Фото, видео: Instagram @angelikarevva

Супруга шоумена Александра Реввы, выступающего под псевдонимом Артур Пирожков, раскритиковала уровень сервиса на турецком курорте. Анжелика оказалась в Бодруме, видимо, из-за отсутствия альтернативы в связи с пандемией коронавируса и поделилась впечатлениями от отдыха на своей странице в Instagram.

«Я не самый большой фанат Турции и здесь я второй раз в жизни, конечно, здесь нужно приложить усилия, чтобы получить сервис, особенно сложно, таким как я, у которых диплом в Hospitality Industry… Пока не наведу порядок, отдыхать мне очень сложно», - посетовала жена Александра Реввы.

Instagram @angelikarevva

В комментариях она пояснила, что цена и качество в выбранном ею пятизвездочном отеле не соответствуют друг другу, и предположила, что турецкие отельеры в этом году «расслабились», поскольку в отсутствие выбора туристы приедут к ним в любом случае.

Анжелика также рассказала о своей мечте открыть когда-нибудь собственный отель, который был бы «необыкновенным» и с «самым лучшим сервисом» и нынешние ее подписчики будут мечтать посетить его.

Подписчики между тем устроили в комментариях дискуссию об уровне сервиса в Турции. Интернет-аудитория разделилась на сторонников и противников отдыха в этой популярной у российских туристов стране. Многие упрекают Ревву в том, что она «зажралась».

«Только начала радоваться, что у хоть у Реввы нормальная супруга, и тыдыщ — капризы…»

«Если в Турции сервис не очень, тогда в других местах его вообще нет».

«Меньше заносчивости и высокомерия! Больше удовольствия от нужных вещей (время с семьей, закаты, рассветы… просто великолепные мгновения…) и будет вам счастье».

«Зажралась!»

«Многим в стране нужно приложить усилия, чтобы вообще куда-то выехать», — напоминают пользователи соцсети.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что во время вынужденного сидения дома из-за коронавируса Анжелика Ревва подсела на сериалы и обменялась с подписчиками списками рекомендаций.

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