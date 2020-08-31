Очевидцы сообщили о пожаре в школе в Санкт-Петербурге

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Нюра Незванова
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По предварительным данным, задымление произошло в учебном заведении в Петергофе.

Очевидцы сообщили о пожаре в школе в Санкт-Петербурге

Фото: ВКонтакте @petergof.online

Очевидцы опубликовали в социальных сетях фотографии с места пожара в школе № 114. Кадры появились в группе во ВКонтакте «Петергоф. Онлайн».

На снимках виден дым, который распространяется по крыше здания.

Как стало известно 5-tv.ru, возгорание произошло на кухне учебного учреждения на первом этаже. Пожар локализован.

ВКонтакте @petergof.online

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