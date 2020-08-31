Очевидцы сообщили о пожаре в школе в Санкт-Петербурге

Очевидцы опубликовали в социальных сетях фотографии с места пожара в школе № 114. Кадры появились в группе во ВКонтакте «Петергоф. Онлайн».

На снимках виден дым, который распространяется по крыше здания.

Как стало известно 5-tv.ru, возгорание произошло на кухне учебного учреждения на первом этаже. Пожар локализован.