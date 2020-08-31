Очевидцы сообщили о пожаре в школе в Санкт-Петербурге
| Нюра Незванова Происшествия 127
По предварительным данным, задымление произошло в учебном заведении в Петергофе.
Фото: ВКонтакте @petergof.online
Очевидцы опубликовали в социальных сетях фотографии с места пожара в школе № 114. Кадры появились в группе во ВКонтакте «Петергоф. Онлайн».
На снимках виден дым, который распространяется по крыше здания.
Как стало известно 5-tv.ru, возгорание произошло на кухне учебного учреждения на первом этаже. Пожар локализован.
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