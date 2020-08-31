Врио главы Коми доложил Путину о первоочередных проблемах региона

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Владимир Уйба рассказал, как руководство республики в период пандемии решило дополнительно поддержать медиков.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru

Катастрофический износ больниц, построенных почти век назад. Аварийное состояние здания театра оперы и балета в Сыктывкаре. А главное — бездорожье — три тысячи четыреста километров с «бывшим асфальтом», а то и вовсе земля и суглинок. Именно эти проблемы наиболее остро стоят сейчас в Коми. Об этом президенту доложил врио главы республики Владимир Уйба. Разговор состоялся в формате видеоконференции.

«Конечно, федеральный центр будет помогать республике, сомнений в этом нет. Наследство у вас непростое, мягко говоря, оно сложное, проблем очень много», - сказал Путин.

«Ничего. Глаза боятся, руки делают», — ответил Уйба.

«Я знаю, я работал же в Коми, приезжал, еще в строительных отрядах там бывал неоднократно. И, к сожалению, мало что меняется с тех пор, это правда, особенно это касается дорожной сети», — сказал президент РФ.

Как рассказал глава Коми, руководство республики в период пандемии решило дополнительно поддержать медиков. Их включили в льготную категорию граждан. И предоставили право получить в собственность земельные участки бесплатно.

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Врио главы Коми доложил Путину о первоочередных проблемах региона

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