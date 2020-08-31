Уникальный спорткомплекс открыли при морском техническом университете в Петербурге

В Петербурге открыли уникальный спортивный комплекс при морском техническом университете, более известном как «Корабелка», — там готовят кадры для ВМФ. В здании разместился 25-метровый бассейн и волейбольная площадка европейского уровня. Комплекс возвели в рекордные сроки — всего за год. В торжественном открытии принял участие секретарь Совета безопасности России.

«Студенты могут комплексно развиваться физически, и в помещении, и на улице, и это будет комфортно», — сказал Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности Российской Федерации.

Также Николай Патрушев посетил и обновленный лицей имени Пьера Де Кубертена в центре Северной столицы. Это учебное заведение считается одним из старейших в стране — в прошлом году ему исполнилось 160 лет. Строителям удалось сохранить исторический облик здания, при этом в помещениях сделан современный ремонт, а классы оборудованы по последнему слову техники.