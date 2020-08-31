Российский Су-27 перехватил самолеты-разведчики четырех западных стран над Балтикой

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Молодцова Анна
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В Минобороны заявили, что нарушения границы РФ допущено не было.

Российский Су-27 перехватил самолеты-разведчики четырех западных стран над Балтикой

Фото: www.globallookpress.com / Vadim Savitsky

Российский истребитель Су-27 поднялся на перехват самолетов США, Швеции, Дании и Германии над Балтийским морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По информации ведомства, 31 августа российские средства контроля воздушного пространства обнаружили четыре приближающиеся к границе РФ воздушные цели. Для их идентификации в воздух был поднят российский истребитель Су-27.

Сообщается, что речь идет о стратегических самолетах-разведчиках RC-135 ВВС США, Gulfstream ВВС Швеции, Challenger ВВС Дании и самолете базовой патрульной авиации ВМС Германии Р-3С Orion.

Иностранные самолеты не нарушили российской границы. После их разворота Су-27 благополучно вернулся на аэродром базирования.

«Весь полет российского истребителя Су-27 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — подчеркнули в Минобороны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пентагон опубликовал кадры перехвата Су-27 стратегического бомбардировщика В-52.

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