Российский Су-27 перехватил самолеты-разведчики четырех западных стран над Балтикой
В Минобороны заявили, что нарушения границы РФ допущено не было.
Фото: www.globallookpress.com / Vadim Savitsky
Российский истребитель Су-27 поднялся на перехват самолетов США, Швеции, Дании и Германии над Балтийским морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По информации ведомства, 31 августа российские средства контроля воздушного пространства обнаружили четыре приближающиеся к границе РФ воздушные цели. Для их идентификации в воздух был поднят российский истребитель Су-27.
Сообщается, что речь идет о стратегических самолетах-разведчиках RC-135 ВВС США, Gulfstream ВВС Швеции, Challenger ВВС Дании и самолете базовой патрульной авиации ВМС Германии Р-3С Orion.
Иностранные самолеты не нарушили российской границы. После их разворота Су-27 благополучно вернулся на аэродром базирования.
«Весь полет российского истребителя Су-27 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — подчеркнули в Минобороны.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пентагон опубликовал кадры перехвата Су-27 стратегического бомбардировщика В-52.
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