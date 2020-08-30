Пентагон опубликовал видео перехвата Су-27 стратегического бомбардировщика B-52

Видео перехвата бомбардировщика В-52 российскими истребителями Су-27 опубликовал Пентагон. В военном ведомстве США назвали действия отечественных пилотов «небезопасными и непрофессиональными». Инцидент с истребителями произошел накануне, 28 августа.

Два Су-27 были подняты в воздух после обнаружения приближающегося к рубежам России американского бомбардировщика. Истребители подошли к В-52 над Черным морем на безопасное расстояние и возвратились на аэродром, когда судно потенциального противника развернулось от российской границы.

Полет отечественных истребителей был безопасным и соответствовал всем международным нормам, отметили в Национальном центре управления обороной РФ.

Ранее 5-tv.ru писал, почему самолеты-разведчики США все чаще появляются у границ России.