Интерпол прекратил преследование российской компании «Конкорд» после обращения Пригожина

Интерпол прекратил преследование российской компании «Конкорд» и его владельца Евгения Пригожина с 28 августа. Произошло это после того, как сам бизнесмен обратился в Интерпол с данным требованием после того, как организация выиграла в суде США дело об обвинении во вмешательстве в американские выборы.

«После победы в суде США компания „Конкорд Менеджмент и Консалтинг“ и Евгений Викторович Пригожин обратились в Интерпол с требованием прекратить преследование в международном поле. Сегодня были получены документы о том, что Интерпол данное преследование прекратил с 28 августа», — сообщила пресс-служба компании в официальном аккаунте «ВКонтакте».

В 2018 году Минюст США и спецпрокурор Роберт Мюллер обвинили компанию «Конкорд» во вмешательстве в американские президентские выборы 2016 года. Из-за отсутствия доказательств в марте этого года суд округа Колумбия в США принял решение закрыть дело.

Тогда же Пригожин сообщил о намерении подать иск против США на сумму 50 миллиардов долларов за санкции и незаконное преследование. После этого он попросил генерального прокурора США возбудить уголовные дела в отношении Барака Обамы и других американских чиновников. Бизнесмен заявил, что целью «незаконного» возбуждения уголовного дела было стремление «опорочить» компанию, его лично, а также Россию.

Ранее 5-tv.ru писал, что американского военнослужащего в отставке обвинили в шпионаже в пользу России.