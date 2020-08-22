Отставного американского спецназовца обвинили в шпионаже в пользу России

Бывшего военнослужащего спецподразделения сухопутных сил США обвинили в шпионаже в пользу России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз Минюста страны. Отмечается, что «зеленый берет» подозревается в сговоре с сотрудниками российских разведподразделений в целях передачи данных по вопросам национальной обороны Соединенных Штатов.

Впоследствии отставной спецназовец был арестован по решению суда.

«Согласно документам суда, с декабря 1996 года по январь 2011 года 45-летний Питер Рафаэль Дзибински Деббинс <…>, как предполагается, вступил в сговор с агентами российской разведки», — говорится в сообщении.

Власти США утверждают, что на протяжении указанного периода времени бывший военный периодически наведывался в РФ и проводил встречи с представителями разведки.

В частности, в 2008 году после отставки Деббинс якобы выдал российским агентам секретную информацию о своих задачах в спецназе. Помимо прочего, «зеленый берет» назвал личные данные своих сослуживцев.

В американском Минюсте отметили, что мужчине грозит пожизненное заключение.

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