Стало известно, кто заменит Надежду Бабкину в «Модном приговоре»

|
Молодцова Анна
75

Певица была вынуждена оставить проект из-за гастрольного тура.

Фото, видео: Instagram @ngbabkina, @nadezhdaanga

Одна из самых ярких ведущих «Модного приговора» на Первом канале Надежда Бабкина оставила шоу. Причиной этому стал гастрольный тур, в который певица отправилась после долгого перерыва. Бабкину не остановило даже то, что в этот период были запланированы съемки популярной программы.

Впрочем, свято место пусто не бывает: артистке нашли замену в лице звезды шоу Comedy Woman Надежды Ангарской. На своей странице в Instagram 37-летняя знаменитость поделилась фото с бессменным ведущим ток-шоу Александром Васильевым, подчеркнув, что проводит время «в прекрасной компании».

Instagram @nadezhdaanga

Поклонники передачи остались довольны выбором авторов «Модного приговора», отметив, что ведущие очень гармонично смотрятся в кадре.

«Надежда, Вы, как всегда, очень красивы»;

«Прекрасные, жизнеутверждающие ведущие»;

«Поздравляю с новым проектом», – прокомментировали новость подписчики.

К слову, Надежда Ангарская в последнее время постоянно получает комплименты от своих поклонников. Юмористка заметно постройнела и похорошела. Многие связывают такие метаморфозы с участием Ангарской в шоу «Последний герой», в котором она неожиданно для всех одержала победу.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лера Кудрявцева рассекретила имя соведущего на шоу «Звезды сошлись» на НТВ после ухода Оскара Кучеры.

Читайте также

+15° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
73.80
-0.84 87.83
-0.91
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:49
Отрыв по полной: Дочь певицы Славы проколола тело в двух местах сразу
22:34
«В этом деле поставлена точка!» — Добровинский уверен в победе по делу Ефремова
22:19
Стало известно, кто заменит Надежду Бабкину в «Модном приговоре»
22:07
«Ситуация нереальная»: паразитологи и серпентологи спорят, кто заполз в рот спящей женщине
21:55
В Германии объяснили выкрики «Путин!» в ходе протестов в Берлине
21:43
«Смутно помню»: Ефремов признался, что выпил бутылку водки перед резонансным ДТП

Сейчас читают

ТОП-4 пар по знаку зодиака, где мужчина всегда становится подкаблучником
«Очень странная девица»: кого бросила Лиана Волкова ради сына певицы Валерии?
Все пенсионеры смогут получить выплату в размере пяти тысяч рублей в октябре. Но при одном условии

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок