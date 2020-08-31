Стало известно, кто заменит Надежду Бабкину в «Модном приговоре»
Певица была вынуждена оставить проект из-за гастрольного тура.
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Фото, видео: Instagram @ngbabkina, @nadezhdaanga
Одна из самых ярких ведущих «Модного приговора» на Первом канале Надежда Бабкина оставила шоу. Причиной этому стал гастрольный тур, в который певица отправилась после долгого перерыва. Бабкину не остановило даже то, что в этот период были запланированы съемки популярной программы.
Впрочем, свято место пусто не бывает: артистке нашли замену в лице звезды шоу Comedy Woman Надежды Ангарской. На своей странице в Instagram 37-летняя знаменитость поделилась фото с бессменным ведущим ток-шоу Александром Васильевым, подчеркнув, что проводит время «в прекрасной компании».
Поклонники передачи остались довольны выбором авторов «Модного приговора», отметив, что ведущие очень гармонично смотрятся в кадре.
«Надежда, Вы, как всегда, очень красивы»;
«Прекрасные, жизнеутверждающие ведущие»;
«Поздравляю с новым проектом», – прокомментировали новость подписчики.
К слову, Надежда Ангарская в последнее время постоянно получает комплименты от своих поклонников. Юмористка заметно постройнела и похорошела. Многие связывают такие метаморфозы с участием Ангарской в шоу «Последний герой», в котором она неожиданно для всех одержала победу.
Ранее 5-tv.ru писал, что Лера Кудрявцева рассекретила имя соведущего на шоу «Звезды сошлись» на НТВ после ухода Оскара Кучеры.
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