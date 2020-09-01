Двое сирийских военнослужащих погибли в результате ударов по югу Дамаска

Два солдата сирийской армии погибли в результате атаки израильскими самолетами по югу Дамаска. Еще не менее семи военнослужащих получили ранения, сообщило агентство САНА.

«Агрессия стала причиной гибели двоих наших военных и ранения семерых. Также нанесен материальный ущерб», — заявил агентству военный источник.

По данным СМИ, ракетный удар был нанесен израильскими самолетами с воздушного пространства со стороны горы Хермон и Голанских высот. Целью атаки были объекты сирийской армии на юге Дамаска. Удары были проведены в понедельник в 22:40. Израильская сторона в свою очередь информацию никак не комментирует.

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