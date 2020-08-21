В сети появилось видео момента гибели российского генерала в Сирии
Камера запечатлела, как самодельное взрывное устройство сработало на обочине дороги в районе Дейр-эз-Зора рядом с российскими военнослужащими.
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Фото, видео: Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии; Telegram @NovostiDamask
В сети появилось видео теракта, совершенного боевиками против правительственных сил и российских военных в Сирии. На записи видно, как военнослужащие идут вдоль колонны машин, проходят мимо человека, ведущего съемку. В этот момент один из них говорит по-русски. Через несколько мгновений раздается взрыв.
После подрыва на месте образовалась воронка, также заметно отличие дорожного полотна от остального участка дороги. Кадры с места событий появились в Telegram-канале «Вестник Дамаска».
В Сирии 18 августа в результате взрыва самодельного устройства погиб российский военный советник в звании генерал-майора.
Минобороны официально подтвердило гибель генерала, посмертно представило его к госнаграде и обязалось оказать его семье всю необходимую помощь.
Достоверность данного видеоролика пока никем не подтверждена.
Ранее 5-tv.ru публиковал полное видео подрыва российской колонны военных в Сирии.
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