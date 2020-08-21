В сети появилось видео момента гибели российского генерала в Сирии

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Татьяна Меркер
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Камера запечатлела, как самодельное взрывное устройство сработало на обочине дороги в районе Дейр-эз-Зора рядом с российскими военнослужащими.

Фото, видео: Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии; Telegram @NovostiDamask

Тема:
Война в Сирии

В сети появилось видео теракта, совершенного боевиками против правительственных сил и российских военных в Сирии. На записи видно, как военнослужащие идут вдоль колонны машин, проходят мимо человека, ведущего съемку. В этот момент один из них говорит по-русски. Через несколько мгновений раздается взрыв.

После подрыва на месте образовалась воронка, также заметно отличие дорожного полотна от остального участка дороги. Кадры с места событий появились в Telegram-канале «Вестник Дамаска».

В Сирии 18 августа в результате взрыва самодельного устройства погиб российский военный советник в звании генерал-майора.

Минобороны официально подтвердило гибель генерала, посмертно представило его к госнаграде и обязалось оказать его семье всю необходимую помощь.

Достоверность данного видеоролика пока никем не подтверждена.

Ранее 5-tv.ru публиковал полное видео подрыва российской колонны военных в Сирии.

Тема:
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