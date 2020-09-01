Украина окончательно вытеснила русский язык из образовательного процесса

На Украине все русскоязычные школы с этого дня переходят на обучение на украинском языке. При этом учебные заведения для других национальных меньшинств, языки которых являются официальными в Евросоюзе, это ограничение не коснется. Они перейдут на украинский только через три года.

В России считают такие действия дискриминацией и призывают международные правозащитные организации, ООН, ОБСЕ и Совет Европы дать правильную оценку действиям Киева.

На Украине сейчас почти две сотни русскоязычных школ. А родным русский язык, по официальным данным, считает каждый третий житель Украины.