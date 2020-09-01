Украина окончательно вытеснила русский язык из образовательного процесса

Эфирная новость 42

С 1 сентября все русскоязычные школы обязаны перейти на обучение на мове. При этом есть учебные заведения, которых это не коснулось.

Фото, видео: ТАСС / Синдеев Владимир; 5-tv.ru

На Украине все русскоязычные школы с этого дня переходят на обучение на украинском языке. При этом учебные заведения для других национальных меньшинств, языки которых являются официальными в Евросоюзе, это ограничение не коснется. Они перейдут на украинский только через три года.

В России считают такие действия дискриминацией и призывают международные правозащитные организации, ООН, ОБСЕ и Совет Европы дать правильную оценку действиям Киева.

На Украине сейчас почти две сотни русскоязычных школ. А родным русский язык, по официальным данным, считает каждый третий житель Украины.

Читайте также

+13° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
73.80
-0.84 87.83
-0.91
2021-й — год Белого Металлического Быка. Как к нему подготовиться?

Последние новости

9:41
Видео: в Томской области град выпал размером с перепелиное яйцо
9:30
Какое имущество Фургала арестовал суд
9:21
Как знак зодиака мужчины определяет, каким он будет мужем
9:10
Украина окончательно вытеснила русский язык из образовательного процесса
9:01
«Все на Полину»: Дибров не оставит наследства старшему сыну
8:54
В сеть утекли данные о счетах 50 миллионов россиян

Сейчас читают

Воспитание и соцподдержка: что нового россиян ждет с 1 сентября
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
«Очень странная девица»: кого бросила Лиана Волкова ради сына певицы Валерии?

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок