Украина окончательно вытеснила русский язык из образовательного процесса
С 1 сентября все русскоязычные школы обязаны перейти на обучение на мове. При этом есть учебные заведения, которых это не коснулось.
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Фото, видео: ТАСС / Синдеев Владимир; 5-tv.ru
На Украине все русскоязычные школы с этого дня переходят на обучение на украинском языке. При этом учебные заведения для других национальных меньшинств, языки которых являются официальными в Евросоюзе, это ограничение не коснется. Они перейдут на украинский только через три года.
В России считают такие действия дискриминацией и призывают международные правозащитные организации, ООН, ОБСЕ и Совет Европы дать правильную оценку действиям Киева.
На Украине сейчас почти две сотни русскоязычных школ. А родным русский язык, по официальным данным, считает каждый третий житель Украины.
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