Оппозиция Белоруссии объявила о создании партии «Вместе»

На youtube-канале Виктора Бабарико был опубликован видеоролик с заявлением о создании оппозиционной политической партии под названием «Вместе». Об этом сообщил незарегистрированный кандидат на выборах президента Бабарико и глава его штаба, ныне член президиума Координационного совета Мария Колесникова.

Они объявили, что будут продолжать борьбу в «с наличием организационной формы», которая позволит им объединить вокруг себя всех сторонников.

Целями создания партии Бабарико назвал проведение конституционной реформы, улучшение экономики Белоруссии и создание возможностей для проявления людьми их гражданской инициативы.

Колесникова в свою очередь подчеркнула, что объединение усилий и создание организованной формы борьбы сделает оппозицию еще сильнее.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Белоруссии были найдены тайники протестующих с прутами и кольями.