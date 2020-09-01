Оппозиция Белоруссии объявила о создании партии «Вместе»
Незарегистрированный кандидат Бабарико и глава его штаба — Колесникова заявили, что будут продолжать борьбу «в организационной форме».
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Фото, видео: ТАСС / Федосенко Наталия; YouTube / Виктор Бабарико
На youtube-канале Виктора Бабарико был опубликован видеоролик с заявлением о создании оппозиционной политической партии под названием «Вместе». Об этом сообщил незарегистрированный кандидат на выборах президента Бабарико и глава его штаба, ныне член президиума Координационного совета Мария Колесникова.
Они объявили, что будут продолжать борьбу в «с наличием организационной формы», которая позволит им объединить вокруг себя всех сторонников.
Целями создания партии Бабарико назвал проведение конституционной реформы, улучшение экономики Белоруссии и создание возможностей для проявления людьми их гражданской инициативы.
Колесникова в свою очередь подчеркнула, что объединение усилий и создание организованной формы борьбы сделает оппозицию еще сильнее.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Белоруссии были найдены тайники протестующих с прутами и кольями.
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