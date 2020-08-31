В Белоруссии военные обнаружили тайники протестующих с прутами и кольями
Подручные средства нападения могли быть заранее заготовлены участниками акций протеста.
Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn
Белорусские военные обнаружили тайники протестующих с прутами и кольями. Об этом в эфире местного телеканала заявил начальник главного управления идеологической работы Минобороны республики Леонид Касинский.
По его словам, подручные средства нападения могли быть заранее заготовлены участниками митингов.
«Выполняя задачи по обеспечению безопасности в стране, в ходе этих последних недель, проводя различные мероприятия в рамках обеспечения безопасности, наши военнослужащие находили массу различных тайников. С заготовленными прутами, заостренными кольями. На крышах домов — мешки с камнями, покрышки, горючие жидкости. Кто-то потом говорит, что это все было для мирных протестов, мирных демонстраций», — цитирует Леонида Касинского РИА Новости.
Волна акций протеста захлестнула республику после выборов президента, состоявшихся 9 августа. Жители Белоруссии выражают несогласие с результатами голосования. Борьбу за пост президента республики уже в шестой раз одержал действующий лидер Александр Лукашенко. Глава республики заручился поддержкой 80,1% избирателей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что помощник Лукашенко отверг перспективу переговоров с оппозицией.
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