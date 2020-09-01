В Министерстве здравоохранения Республики Дагестан опровергли информацию о пациентке со змеей в животе. Специалисты в аккаунте ведомства в Instagram отметили, что случаев обращения женщин с рептилиями в организме в региональные больницы не было.

«История о жительнице Левашинского района, которая заснула под деревом и ей в рот якобы заползла змея не нашла подтверждения. Пациентка с рептилией в животе за медицинской помощью к врачам не обращалась», — отметили в Минздраве Дагестана.

Instagram @minzdravrd

В ведомстве добавили, что опубликованный в сети видеоролик, на кадрах которого врачи извлекают изо рта пациентки змею, снят за пределами республики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что задремавшей россиянке в рот заползла змея.