В Минздраве Дагестана открестились от пациентки со змеей в животе — шок-видео

|
Василий Заика
250

В ведомстве подчеркнули, что размещенное в социальных сетях видео снято за пределами республики.

Фото, видео: www.globallookpress / 001 Stewart Goldstein; 5-tv.ru

В Министерстве здравоохранения Республики Дагестан опровергли информацию о пациентке со змеей в животе. Специалисты в аккаунте ведомства в Instagram отметили, что случаев обращения женщин с рептилиями в организме в региональные больницы не было.

«История о жительнице Левашинского района, которая заснула под деревом и ей в рот якобы заползла змея не нашла подтверждения. Пациентка с рептилией в животе за медицинской помощью к врачам не обращалась», — отметили в Минздраве Дагестана.

Instagram @minzdravrd

В ведомстве добавили, что опубликованный в сети видеоролик, на кадрах которого врачи извлекают изо рта пациентки змею, снят за пределами республики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что задремавшей россиянке в рот заползла змея.

+13° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
73.80
-0.84 87.83
-0.91
2021-й — год Белого Металлического Быка. Как к нему подготовиться?

Последние новости

11:21
«Пять лет между небом и землей»: Экс-солист группы «Фристайл» умер в Германии
11:05
Пять фактов о писателе Владиславе Крапивине
11:02
Мужчина зарезал воспитателя в детском саду под Москвой
11:01
Как изменились за 10 лет звезды сериала «Школа» Валерии Гай Германики?
10:51
Дочь погибшего во времена ВОВ летчика приехала к месту крушения самолета отца — трогательное видео
10:41
Скандально известная блогер Диденко рассталась с обманувшим ее возлюбленным

Сейчас читают

Как знак зодиака мужчины определяет, каким он будет мужем
«В этом деле поставлена точка!» — Добровинский уверен в победе по делу Ефремова
«Очень странная девица»: кого бросила Лиана Волкова ради сына певицы Валерии?

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок