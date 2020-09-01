В Минздраве Дагестана открестились от пациентки со змеей в животе — шок-видео
В ведомстве подчеркнули, что размещенное в социальных сетях видео снято за пределами республики.
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Фото, видео: www.globallookpress / 001 Stewart Goldstein; 5-tv.ru
В Министерстве здравоохранения Республики Дагестан опровергли информацию о пациентке со змеей в животе. Специалисты в аккаунте ведомства в Instagram отметили, что случаев обращения женщин с рептилиями в организме в региональные больницы не было.
«История о жительнице Левашинского района, которая заснула под деревом и ей в рот якобы заползла змея не нашла подтверждения. Пациентка с рептилией в животе за медицинской помощью к врачам не обращалась», — отметили в Минздраве Дагестана.
В ведомстве добавили, что опубликованный в сети видеоролик, на кадрах которого врачи извлекают изо рта пациентки змею, снят за пределами республики.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что задремавшей россиянке в рот заползла змея.
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