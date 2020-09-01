СК задержал следователя ГСУ за предложение посредничества при взятке

Следственный комитет РФ задержал следователя Главного следственного управления ведомства Грея Эфендиева за предложение посредничества во взяточничестве. В отношении предполагаемого злоумышленника возбуждено уголовное дело по соответствующей статье.

Следователи выяснили, что Грей Эфендиев выдвинул предложение сотруднику центрального аппарата СК РФ получить через него деньги в сумме пять миллионов рублей за освобождение гражданина от уголовной ответственности.

«Сотрудник управления при этом действовал в соответствии с разработанными нормами при выявлении коррупционного преступления, в результате чего Эфендиев был задержан», — говорится в сообщении СК РФ.

В ближайшее время будет решен вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Отмечается, что Следственный комитет РФ жестко пресекает любые факты противоправных действий, в том числе коррупции, в государственных и правоохранительных органах, особое внимание уделяя чистоте своих рядов. Руководство ведомства имеет на этот счет четкую и принципиальную позицию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что гендиректор «Мособлэнерго» и его первый зам задержаны по делу о взятке.