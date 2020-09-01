СК задержал следователя ГСУ за предложение посредничества при взятке

|
Василий Заика
37

В отношении Грея Эфендиева возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК РФ.

СК задержал следователя ГСУ за предложение посредничества при взятке

Фото: ТАСС / Колбасов Александр

Следственный комитет РФ задержал следователя Главного следственного управления ведомства Грея Эфендиева за предложение посредничества во взяточничестве. В отношении предполагаемого злоумышленника возбуждено уголовное дело по соответствующей статье.

Следователи выяснили, что Грей Эфендиев выдвинул предложение сотруднику центрального аппарата СК РФ получить через него деньги в сумме пять миллионов рублей за освобождение гражданина от уголовной ответственности.

«Сотрудник управления при этом действовал в соответствии с разработанными нормами при выявлении коррупционного преступления, в результате чего Эфендиев был задержан», — говорится в сообщении СК РФ.

В ближайшее время будет решен вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Отмечается, что Следственный комитет РФ жестко пресекает любые факты противоправных действий, в том числе коррупции, в государственных и правоохранительных органах, особое внимание уделяя чистоте своих рядов. Руководство ведомства имеет на этот счет четкую и принципиальную позицию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что гендиректор «Мособлэнерго» и его первый зам задержаны по делу о взятке.

+14° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
73.80
-0.84 87.83
-0.91
2021-й — год Белого Металлического Быка. Как к нему подготовиться?

Последние новости

14:16
Владимир Путин принял участие во Всероссийском открытом уроке «Помнить — значит знать»
14:11
Видео: Иосиф Пригожин показал, что довело до слез гостей на свадьбе сына Валерии
14:00
Адвокат Ефремова публично высмеяла вдову погибшего в «пьяном» ДТП
13:46
«От Бреста до Владивостока»: Лукашенко заявил об общем отечестве с россиянами
13:39
«Когда отсижу, тогда и оплачу»: Ефремов о требовании сына Захарова отправить актера в тюрьму на 8 лет
13:26
«Серьезно?» — фото 25-летнего Иосифа Пригожина удивило подписчиков

Сейчас читают

«Иуда»: Юлиан рассказал, почему Фирсову могла быть выгодна смерть Легкоступовой
«В этом деле поставлена точка!» — Добровинский уверен в победе по делу Ефремова
«Очень странная девица»: кого бросила Лиана Волкова ради сына певицы Валерии?

Новости Lentainform

Загрузка...