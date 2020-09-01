В МВД создали группу по борьбе с манипулированием сознанием подростков

В МВД появится спецотдел, который будет искать интернет-сайты, манипулирующие сознанием подростков. В их числе экстремистские молодежные движения — такие, как «Арестантское уголовное единство»* или сокращенно АУЕ*.

Эксперты заявляют: эти объединения «промывают мозги» школьникам, используя психологическое программирование. Причем действуют они в закрытых сообществах в соцсетях, куда ни родителям, ни педагогам нет доступа. Именно их интернет-полицейские будут выявлять и блокировать.

Ранее Верховный суд России признал движение АУЕ* экстремистской организацией. Теперь за пропаганду идей криминального мира предусмотрена уголовная статья и до 12 лет лишения свободы.

* — запрещена в России