Распаханная дорога помешала «скорой» добраться до пациента в Вологодской области
Фельдшеру пришлось идти пешком километр в грязи по колено, чтобы успеть помочь тяжелобольному.
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Фото, видео: ТАСС / Подгайко Антон; 5-tv.ru
Под Вологдой из-за бездорожья едва не случилась трагедия. «Скорая» не смогла добраться до деревни, так как единственную дорогу распахали. Фельдшеру пришлось пешком идти километр в грязи по колено, чтобы помочь больному. В этот раз медик успел.
Но местные жители говорят, что сейчас в этой, в буквальном смысле, труднодоступной деревне Галкино двое тяжелобольных людей. И в следующий раз врачи могут попросту не добраться до пациентов.
Люди сами пытались проложить дорогу из бревен, но и она оказалась непроходимой даже для внедорожника. При этом в администрации района заявили, что о проблеме знают, и пообещали ее решить.
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