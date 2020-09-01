Распаханная дорога помешала «скорой» добраться до пациента в Вологодской области

Под Вологдой из-за бездорожья едва не случилась трагедия. «Скорая» не смогла добраться до деревни, так как единственную дорогу распахали. Фельдшеру пришлось пешком идти километр в грязи по колено, чтобы помочь больному. В этот раз медик успел.

Но местные жители говорят, что сейчас в этой, в буквальном смысле, труднодоступной деревне Галкино двое тяжелобольных людей. И в следующий раз врачи могут попросту не добраться до пациентов.

Люди сами пытались проложить дорогу из бревен, но и она оказалась непроходимой даже для внедорожника. При этом в администрации района заявили, что о проблеме знают, и пообещали ее решить.