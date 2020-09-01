«Не взлетит»: в сети высмеяли фото Надежды Савченко с крыльями

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Алина Потёмкина
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Пользователи указали на лишний вес экс-депутата Верховной рады, которая хотела предстать в романтичном образе.

Фото, видео: Facebook @Savchenko.Nadiia

Экс-депутат Верховной рады и бывшая военнослужащая Украины Надежда Савченко удивила подписчиков в Facebook снимком, сделанным в Херсонской области. На кадрах она с черными металлическими крыльями за спиной позирует на фоне живописного пейзажа. На снимке перья экстравагантно дополняют ее военную форму.

«Пока у нас в каждом украинце есть и Карпатские горы, и Черное море, и Олешковские пески, и Волынские озера, у каждого украинца есть не только свой регион, но и вся Украина!» — написала Савченко.

Facebook @Savchenko.Nadiia

Ее рассуждения о богатом красотами природы крае остались без внимания пользователей социальной сети. Зато подписчики принялись охотно обсуждать ее внешность. Многие иронизировали по поводу крыльев и ее шансов взлететь на них.

«Размах крыльев не соответствует размеру поднимаемого в воздух тела. Не взлетит!»

«Изобильна чреслами»

«А вы действительно та Надя, которая голодала?»

«Как корове седло…» — разочаровано комментировали пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Надежда Савченко сделала романтическую фотосессию в платье, но поклонники не оценили ее.

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