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  4. «Апофеоз пошлости»: Савченко в платье предстала в новой романтичной фотосессии

«Апофеоз пошлости»: Савченко в платье предстала в новой романтичной фотосессии

, 8:47 Фото 119

Экс-депутат Верховной рады похвасталась красочными снимками из отпуска в Черногории, но подписчики не оценили их.

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Фото, видео: Facebook / Savchenko.Nadiia

Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко разместила в Facebook фотографии из отпуска в Черногории. Экс-политик позирует на фоне моря и скал в ярком голубом платье. На нескольких снимках украинский политик даже ныряет в одежде в прозрачную воду.

Гороскоп на 18 сентября: Львы, вы просто боги секса!

Facebook / Savchenko.Nadiia

Однако не все подписчики аккаунта Савченко оценили внезапно проснувшуюся в ней романтичную натуру. Публикация скорее вызвала насмешки среди юзеров.

«Апофеоз пошлости!»

«Фотошоп какой-то. Фотография сделана в дешевом фоторедакторе»

«Сколько можно мучить людей — вы уже никому не интересны»;

«Это на пособие по безработице можно так отдыхать?» — написали фолловеры.

Около месяца назад Надежда Савченко устроила подобную фотосессию на фоне Балтийского моря. Тогда политик позировала в темно-зеленом платье с разрезом подола спереди.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что соцсети высмеяли Надежду Савченко, получившую всего восемь голосов на выборах.

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