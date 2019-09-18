«Апофеоз пошлости»: Савченко в платье предстала в новой романтичной фотосессии

Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко разместила в Facebook фотографии из отпуска в Черногории. Экс-политик позирует на фоне моря и скал в ярком голубом платье. На нескольких снимках украинский политик даже ныряет в одежде в прозрачную воду.

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Facebook / Savchenko.Nadiia

Однако не все подписчики аккаунта Савченко оценили внезапно проснувшуюся в ней романтичную натуру. Публикация скорее вызвала насмешки среди юзеров.

«Апофеоз пошлости!»

«Фотошоп какой-то. Фотография сделана в дешевом фоторедакторе»

«Сколько можно мучить людей — вы уже никому не интересны» ;

«Это на пособие по безработице можно так отдыхать? » — написали фолловеры.

Около месяца назад Надежда Савченко устроила подобную фотосессию на фоне Балтийского моря. Тогда политик позировала в темно-зеленом платье с разрезом подола спереди.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что соцсети высмеяли Надежду Савченко, получившую всего восемь голосов на выборах.