Открытый урок: какие темы обсудил Путин со школьниками?

Владимир Путин провел открытый урок в честь Дня знаний.

Тема занятия «Помнить — значит знать», и посвящен он юбилею Победы.

Московские любители киберспорта просили президента сыграть с ними в танчики на турнире в школе, а все вместе — сразу после того, как этот открытый урок завершился, начали готовиться к следующему — уже настоящему, по расписанию, учебному году.

О чем говорили президент и школьники, смотрите в репортаже Георгия Гривенного.