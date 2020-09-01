Открытый урок: какие темы обсудил Путин со школьниками?

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Они все — от Крыма до Камчатки — смотрели или слушали этот открытый урок в своих классах.

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Фото, видео: ТАСС / Климентьев Михаил; 5-tv.ru

Владимир Путин провел открытый урок в честь Дня знаний.

Тема занятия «Помнить — значит знать», и посвящен он юбилею Победы.

Московские любители киберспорта просили президента сыграть с ними в танчики на турнире в школе, а все вместе — сразу после того, как этот открытый урок завершился, начали готовиться к следующему — уже настоящему, по расписанию, учебному году.

О чем говорили президент и школьники, смотрите в репортаже Георгия Гривенного.

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