Российские медики бьют тревогу из-за дефицита жизненно важного препарата «Фуросемид»
Страшно представить, но лекарство экономят даже в реанимациях.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / imagebroker/Harald Theissen; 5-tv.ru
Медицинское сообщество бьет тревогу — в больницах заканчивается препарат «Фуросемид» в ампулах. Не найти его и в аптеках. В таблетках есть, но они не такие эффективные. Да и неудобно.
«Фуросемид» используют как противоотечное средство, в том числе и в реанимации при сердечной недостаточности и гипертоническом кризе. Лекарство в списке жизненно важных.
И это его основная проблема, рассказали фармацевты Алисе Паршаковой.
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