Российские медики бьют тревогу из-за дефицита жизненно важного препарата «Фуросемид»

Медицинское сообщество бьет тревогу — в больницах заканчивается препарат «Фуросемид» в ампулах. Не найти его и в аптеках. В таблетках есть, но они не такие эффективные. Да и неудобно.

«Фуросемид» используют как противоотечное средство, в том числе и в реанимации при сердечной недостаточности и гипертоническом кризе. Лекарство в списке жизненно важных.

И это его основная проблема, рассказали фармацевты Алисе Паршаковой.