Российские медики бьют тревогу из-за дефицита жизненно важного препарата «Фуросемид»

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Страшно представить, но лекарство экономят даже в реанимациях.

Фото, видео: www.globallookpress.com / imagebroker/Harald Theissen; 5-tv.ru

Медицинское сообщество бьет тревогу — в больницах заканчивается препарат «Фуросемид» в ампулах. Не найти его и в аптеках. В таблетках есть, но они не такие эффективные. Да и неудобно.

«Фуросемид» используют как противоотечное средство, в том числе и в реанимации при сердечной недостаточности и гипертоническом кризе. Лекарство в списке жизненно важных.

И это его основная проблема, рассказали фармацевты Алисе Паршаковой.

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