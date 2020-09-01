Боровичские изуверы: кто и зачем отрезал мошонку у живого мужчины?

Во вторник, 1 сентября, в Новгородском областном суде начался процесс по громкому делу под кодовым названием «Боровичские изуверы». Ситуация — жуткая, подробности — поражают воображение.

Речь идет о кровавом убийстве, произошедшем в квартире сожителей Марины А. и Александра П. в городе Боровичи Новгородской области. Не так давно в их жилище обнаружили тело зверски истерзанного мужчины… без мошонки. Часть полового органа правоохранители нашли позже в цветочной клумбе под окнами злополучного «логова душегубов». Но так ли очевидны виновные?

Опасное родство

Как выяснили следователи, погибший мужчина — Руслан К. — состоял в хороших отношениях с подозреваемой Мариной А. Более того, он являлся ее бывшим зятем. И несмотря на то, что с дочерью женщины покойный развелся еще в 2017 году, до самой кончины продолжал к ней захаживать. Роковой вечер 3 августа не стал исключением.

В тот день мужчина, как и всегда зашел к бывшей теще поинтересоваться делами и, возможно, выпить (По оперативным данным, родственники нередко вместе злоупотребляли). Что именно происходило в квартире на протяжение суток — неизвестно. Однако вечером 4 августа к дому был вызван наряд полиции.

На месте ЧП был обнаружен полураздетый Руслан с искромсанным туловищем и отсутствующей мошонкой. По результатам экспертизы выяснилось, что ампутацию проводили в тот момент, когда бедолага еще был живой. Обоих владельцев квартиры немедленно задержали.

Попытался оправдаться

В ходе масштабного расследования выяснились неожиданные подробности. Как оказалось, первой о случившемся узнала общая знакомая всех участников дела Татьяна П. Сначала к ней с «бедой» прибежала Марина, а затем и ее сожитель Александр. Внешний вид подозреваемого наводил страх и ужас: его руки едва ли не по локоть были в крови.

«У нас в квартире жмурик», — заявил Александр, указав на Руслана.

Недолго думая, Марина тут же схватила телефон и позвонила дочери — экс-супруге погибшего Наталье В. Та незамедлительно приехала вместе с новым возлюбленным — Евгением В. Далее все, компанией, отправились к месту ЧП.

По дороге от дома Татьяны П. до квартиры, где произошла трагедия, Александр все время что-то бубнил. Как пояснил Евгений, подозреваемый утверждал, что он не виновен. Покойный якобы вышел на балкон покурить и неожиданно упал, и уже после этого вероятный убийца его обнаружил. Александр также настаивал, что все вокруг было в крови, поэтому не запачкать руки, когда вносил в жилище его тело, он просто не мог.

Тело убитого Евгений опознал сразу, но отметил, что было ощущение будто по покойному «махали саблей».

Резня на бытовой почве?

По некоторым данным, конфликт между бывшими родственниками завязался на почве старых проблем. По одной из версий, Марина начала упрекать Руслана в том, что он не заботиться о сыне (ее внуке). Ссора достигла своего апогея и женщина нанесла первый ножевой удар, а после — подключился Александр.

Однако дочь Марины эту теорию отметает. По ее словам, наследник никогда не нуждался в деньгах, поскольку отец всегда помогал и уделял внимание. И это несмотря на то, что женщина сама отказалась от алиментов. За несколько дней до смерти Руслан пообещал сыну, что обязательно «соберет его в школу» на выходных. Однако этому не суждено было случиться.

В сухом остатке на начало судебного следствия: никакой стройной теории и масса зацепок. Свою вину в содеянном Марина и Александр признали частично. Оба настаивают, что ампутацию части полового органа не проводили. Следующее заседание по громкому делу назначено на 4 сентября, пишет Vnnews.ru.

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