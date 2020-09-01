Умер первый конституционный омбудсмен в РФ
Олегу Миронову был 81 год.
Фото: ТАСС / Мусаэльян Владимир
Умер бывший уполномоченный по правам человека в России Олег Миронов. Первому конституционном омбудсмену в РФ был 81 год.
«Ушел из жизни Олег Орестович Миронов… Он был первым конституционным омбудсменом в Российской Федерации с 1998 по 2004 годы. На его счету помощь многим людям, большая работа по правовому просвещению,
Она подчеркнула, что Миронов безответно верил в права человека и искренне служил родине и отечеству всю свою жизнь.
Информации и причинах смерти и дате прощания пока не поступало.
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