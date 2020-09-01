Умер первый конституционный омбудсмен в РФ

Умер бывший уполномоченный по правам человека в России Олег Миронов. Первому конституционном омбудсмену в РФ был 81 год.

«Ушел из жизни Олег Орестович Миронов… Он был первым конституционным омбудсменом в Российской Федерации с 1998 по 2004 годы. На его счету помощь многим людям, большая работа по правовому просвещению, первые связи с омбудсменами других государств», — написала на своей странице омбудсмен Татьяна Москалькова.

Instagram @moskalkova.official

Она подчеркнула, что Миронов безответно верил в права человека и искренне служил родине и отечеству всю свою жизнь.

Информации и причинах смерти и дате прощания пока не поступало.