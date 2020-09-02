Парты в шесть рядов и посменные переменки: как стартовал учебный год в России

День знаний показал, что весь учебный год будет особенным. В школах классы прикреплены к кабинетам, посменные переменки, замеры температуры — всех нововведений и не перечислишь. И все же самое главное восстанавливается нормальное обучение, с живым общением.

Роман Ишмухаметов собрал самые яркие истории 1 сентября 2020 года.

Новая школьная реальность. Родители — в масках, и наблюдают за детьми — на расстоянии. А ведь так хочется обнять и держать за руку своих первоклашек.

«Нет такой близости, как хотелось бы с ребенком быть, но все равно — все в равных условиях», — говорит отец одного из учеников Илья Зацепин.

Для них — все впервые. Ходить за руку парами, не отставать от учителя, завязывать шнурки без помощи мамы и папы, ориентироваться в такой большой школе.

«Я далеко от учительницы сел, потому что там быстро все залетают, садятся. Я поэтому выбрал последнее место», — рассказывает Марк Афанасьев.

Измерение температуры — теперь такая же норма, как перекличка в начале урока. Достаточно посмотреть в камеру. Пару секунд, и результат выводится на экран. «36 и 3» — можно идти учиться.

Первоклассники сегодня только знакомились. Друг с другом, и, конечно, с первой учительницей, которая станет для них первым и самым главным человеком в школе. На первый урок все пришли с удовольствием.

За каждым классом закреплено свое помещение. Сидят теперь не по двое, а по одному — если в начале года в этом классе было три ряда парт, теперь шесть — мера вынужденная. Все, чтобы свести к минимуму возможные риски распространения коронавируса, а значит не допустить возврата к дистанционному обучению. Ведь с живым общением — ничто не сравнится. Это признают не только педагоги, но и их воспитанники.

Все школьные помещения будут регулярно дезинфицировать, дозаторы с антисептиками — повсюду. Носить маски школьникам — не придется, но при первых признаках простуды ребенка должны изолировать.

«Есть определенные ограничения по передвижению детей по школе. У нас 33 тысячи квадратных метров — этого достаточно для организации учебного процесса и отдыха», — говорит директор центра образования «Кудрово» Игорь Соловьев.

Под стать площади — и количество учеников этой школы, расположенной в ближайшем пригороде Петербурга –только в начальных классах здесь учатся 1600 детей.

А это одна из самых маленьких в России. Здесь всего — два ученика, они же оба — первоклассники. Так что педагог уделит все свое время воспитанникам, но и спрашивать будет каждый день — за спинами одноклассников точно не спрячешься.

Семнадцать миллионов детей надели накануне нарядную форму, два миллиона сели за парты впервые. В одной из школ Краснодара сразу 32 первых класса.

Они еще долго после уроков — рассказывали родителям о своем первом школьном дне. Кто-то уже успел завести друзей, кто-то еще приглядывался к одноклассникам. Главное, что их первый — школьный день — все же состоялся.