Что рассказала соседка об избиении актера Шлыкова грузчиками

Эфирная новость 79

Именно она смогла остановить драку, когда 67-летнего народного артиста уже избивали ногами.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: РИА Новости / Владимир Федоренко, 5-tv.ru

В Москве в подъезде собственного дома был избит народный артист России Юрий Шлыков.

Все произошло, когда актер возвращался с прогулки с собакой. Он сделал замечание рабочим, которые разгружали машину, попросил убрать за собой мусор. С этого и начался конфликт. На кадрах, попавших на камеру наружного наблюдения, видно, грузчики пререкаются со Шлыковым, а потом заходят с ним в подъезд. Что происходило дальше, сейчас с ужасом вспоминает соседи артиста.

«Я поднимаюсь к своей квартире, там начинается драка. То есть товарищ, который сидел в машине, начал его бить ногами. Господин Шлыков упал на колени, я влезла, даже локоть болит, начала там кричать, пищать. У кого кровь — я не знаю. Потому что у нашего народного артиста была вся куртка в крови, у этого только немножко разбито», — рассказывает женщина.

Соседи и вызвали полицию. По словам самого Шлыкова, чувствует себя он хорошо. Но морально актер подавлен.

«Видимо, такая ситуация агрессивная в стране и нервная, что любое замечание вызывает такую агрессию, просто невероятную», — сетует актер.

Грузчики были доставлены в полицию на допрос. Юрий Шлыков после того, как написал заявление, ехать в участок отказался.

Читайте также

+11° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
73.58
-0.22 88.15
0.32
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:09
Экс-партнер Фургала Мистрюков заключил досудебное соглашение со следствием
10:01
Фото: Анита Цой с мужем отметили жемчужную свадьбу «на дне океана»
9:52
Какими ролями запомнился Борис Клюев — видео
9:43
Задержаны подозреваемые в зверском убийстве 100-летнего ветерана из Башкирии
9:33
Жертвами пожара в Дагестане стали четверо малышей и молодая мать
9:21
Что рассказала соседка об избиении актера Шлыкова грузчиками

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 сентября, для всех знаков зодиака
Какие пособия и жилищные программы могут получить молодые семьи в России?
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок