Что рассказала соседка об избиении актера Шлыкова грузчиками
Именно она смогла остановить драку, когда 67-летнего народного артиста уже избивали ногами.
Закрыть
Смотрите также:
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
Евгений Петросян перестал стесняться стильной молодой жены — семейное фото
«Очень странная девица»: кого бросила Лиана Волкова ради сына певицы Валерии?
Задремавшей россиянке в рот заползла змея. Ее достали медики — видео (18+)
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 31 августа по 6 сентября
«Сказка наяву»: Валерия исполнила песню для свадебного танца сына и не сдержала слез
«Ты просто сдала, мать!» — Иван Ургант высмеял Ксению Собчак «без всего»
«Просто сказка!» — сын певицы Валерии поделился кадрами со второго дня свадьбы
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ
Фото, видео: РИА Новости / Владимир Федоренко, 5-tv.ru
В Москве в подъезде собственного дома был избит народный артист России Юрий Шлыков.
Все произошло, когда актер возвращался с прогулки с собакой. Он сделал замечание рабочим, которые разгружали машину, попросил убрать за собой мусор. С этого и начался конфликт. На кадрах, попавших на камеру наружного наблюдения, видно, грузчики пререкаются со Шлыковым, а потом заходят с ним в подъезд. Что происходило дальше, сейчас с ужасом вспоминает соседи артиста.
«Я поднимаюсь к своей квартире, там начинается драка. То есть товарищ, который сидел в машине, начал его бить ногами. Господин Шлыков упал на колени, я влезла, даже локоть болит, начала там кричать, пищать. У кого кровь — я не знаю. Потому что у нашего народного артиста была вся куртка в крови, у этого только немножко разбито», — рассказывает женщина.
Соседи и вызвали полицию. По словам самого Шлыкова, чувствует себя он хорошо. Но морально актер подавлен.
«Видимо, такая ситуация агрессивная в стране и нервная, что любое замечание вызывает такую агрессию, просто невероятную», — сетует актер.
Грузчики были доставлены в полицию на допрос. Юрий Шлыков после того, как написал заявление, ехать в участок отказался.
Читайте также
87%
-0.22 88.15
0.32
Нашли ошибку?