Что рассказала соседка об избиении актера Шлыкова грузчиками

В Москве в подъезде собственного дома был избит народный артист России Юрий Шлыков.

Все произошло, когда актер возвращался с прогулки с собакой. Он сделал замечание рабочим, которые разгружали машину, попросил убрать за собой мусор. С этого и начался конфликт. На кадрах, попавших на камеру наружного наблюдения, видно, грузчики пререкаются со Шлыковым, а потом заходят с ним в подъезд. Что происходило дальше, сейчас с ужасом вспоминает соседи артиста.

«Я поднимаюсь к своей квартире, там начинается драка. То есть товарищ, который сидел в машине, начал его бить ногами. Господин Шлыков упал на колени, я влезла, даже локоть болит, начала там кричать, пищать. У кого кровь — я не знаю. Потому что у нашего народного артиста была вся куртка в крови, у этого только немножко разбито», — рассказывает женщина.

Соседи и вызвали полицию. По словам самого Шлыкова, чувствует себя он хорошо. Но морально актер подавлен.

«Видимо, такая ситуация агрессивная в стране и нервная, что любое замечание вызывает такую агрессию, просто невероятную», — сетует актер.

Грузчики были доставлены в полицию на допрос. Юрий Шлыков после того, как написал заявление, ехать в участок отказался.