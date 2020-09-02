Историческая сенсация: под Анапой найдена дорога IV века до нашей эры

Сенсационная находка археологов под Анапой. На месте строительства современной трассы Новороссийск-Керчь, обнаружили дорогу, проложенную здесь еще в доисторическую эпоху. Найденный отрезок пути может считаться самым древним из всех сохранившихся до наших дней. При этом экспертов поразила протяженность насыпи и качество ее полотна.

Это было уникальное по меркам античных времен покрытие. Можно сказать, последнее слово инженерной мысли древних греков. Елена Норкунайте об исторических раскопках.

«Это бордюр дороги, то есть крайние, мощные массивные камни, которые ограничивали внутреннее наполнение, чтобы банально дорога не развалилась», — рассказывает руководитель научной археологической экспедиции Дмитрий Кутуков.

Этим сооружениям — сложно представить — 25-й век пошел. Античная дорога, как исследования показывают уникальна. На девяти гектарах археологи сначала раскопали греческие усадьбы периода Боспорского царства, и лишь потом расчистили дорожное полотно.

«В настоящее время на территории России не существует ни одной дороги, которая может быть датирована четвертым веком до нашей эры. Аналогичные дороги между городами мы можем увидеть в Греции, и есть сведения, что в Армении есть похожие дороги», — рассказывает ведущий специалист научной археологической экспедиции Павел Петров.

Бордюры, котлован, а самое главное — удивительное дорожное полотно в виде трехслойной насыпи камней разной величины. Греки славились своим инженерным мастерством, но такая тщательная работа говорит о высокой значимости путепровода. И для них, и для истории.

Именно в четвертом веке до нашей эры греческие города двух полуостровов — Керчи и Тамани — объединились в государство, а такая дорога не иначе античный госпроект шириной в три с половиной метра.

Археологические изыскания специалисты проводили на участках будущей магистрали, которая соединит Керчь с Новороссийском. Открытий, возможно, ждали, но не таких значительных. Археологи нашли остатки древней дороги сразу в двух раскопах. И связали ее пока теоретически с древним городом Горгиппия, на месте которого впоследствии и выросла Анапа.

«Поселение существовало самостоятельно, вело активную торговлю с соседними племенами. В начале четвертого века поменяло свой статус, стало резиденцией наместника Боспорского царя», — рассказывает завотделом археологии музея Анапы Виктор Бондаренко.

«Мы точно знаем, что дорога выходит из Горгиппии и ведет либо к какому-то населенному пункту, либо к какому-то храму, святилищу. То есть, у дороги две функции: это экономическая, как связь территорий для перевозки товаров, грузов и некая сакральная, священная», — добавляет ведущий специалист научной археологической экспедиции Павел Петров.

Современная трасса шумит рядом, автомобили проносятся мимо раскопок, которые, возможно, принесут нашим археологам мировую славу. Новая античная дорога может оказаться, к примеру, древнейшей или самой технологичной из греческих, ныне известных человечеству. Пока раскопан лишь километр древней трассы, сотрудникам экспедиции еще махать и махать кисточками, расчищая путь к исторической сенсации.