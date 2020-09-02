В Москве после продолжительной болезни скончался народный артист России Борис Клюев. Ему было 76 лет.

Блистательный исполнитель, один из ведущих актеров Малого театра, на сцене которого он сыграл более 70 ролей. Педагог, профессор училища имени Щепкина, заведующий кафедрой актерского мастерства. И, конечно, популярнейший актер кино.

Известность ему принесла роль графа Рошфора в фильме «Дартаньян и Три мушкетера». Затем был брат Шерлока Холмса, обаятельный шпион «Трианон» в «ТАСС уполномочен заявить» и, конечно, глава семейства Ворониных в одноименном сериале.

Всего на его счету более 130 киноработ. В последние годы Борис Клюев серьезно болел, у него был рак легких.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что гендиректор СТС выразил соболезнования родным Бориса Клюева.