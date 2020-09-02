Гендиректор СТС выразил соболезнования родным Бориса Клюева

Генеральный директор СТС Медиа Вячеслав Муругов выразил соболезнования родным и близким звезды сериала «Воронины» — народного артиста РФ Бориса Клюева. 76-летний актер скончался 1 сентября в Москве после продолжительной болезни. Топ-менеджер подчеркнул, что уход знаменитости из жизни — большая утрата.

«Долгие годы Борис Клюев был частью нашей семьи, для нас это огромная человеческая потеря. Все наши мысли с близкими Бориса Владимировича, мы соболезнуем и скорбим вместе с ними», — цитирует Вячеслава Муругова РИА Новости.

Глава СТС Медиа добавил, что в настоящий момент вопросы относительно дальнейшего производства сериала «Воронины» не обсуждались.

Два года назад у Бориса Клюева был диагностирован рак легких. Актер не любил говорить о своем недуге. Несмотря на это, однажды признался, что готов к любому развитию событий. Народный артист РФ говорил, что бороться с болезнью ему помогает работа в театре, кино и на телевидении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что названа причина смерти народного артиста РФ Бориса Клюева.