Длинные очереди выстроились в российские школы 2 сентября

Сегодня по всей стране наблюдается массовое явление — гигантские очереди перед школами. Пользователи делятся видео в соцсетях. Вот так, к примеру, сегодня с утра выглядела территория одной из школ в Перми. На кадрах видно, что дети вместе с родителями толпятся у входа.

А вот школа в Калуге. Людей так много, что они едва помещаются во дворе. И так повсеместно!

Праздничное 1 сентября было скорее репетицией, классные часы развели по времени, линейки отменили. И вот первый полноценный учебный день показал, что не все образовательные учреждения готовы работать по новым санитарным правилам. Заторы образуются из-за обязательной термометрии и обработки рук санитайзером. Их попросту не хватает. Чиновники от образования, в свою очередь, заявили, что о проблеме знают и пытаются ее решить.