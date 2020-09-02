Народный артист РСФСР Валентин Гафт отмечает 85-летний юбилей

Сегодня поздравления с юбилеем принимает народный артист России Валентин Гафт. Самобытному, талантливому и неподражаемому артисту исполнилось 85.

На его счету около двухсот ролей в театре и кино — многие из них стали классикой отечественного кинематографа. Яркий, невозмутимый, всегда подтянутый английский джентльмен в киноленте «Здравствуйте, я ваша тетя!». Язвительный ветеринар и председатель кооператива в картине «Гараж». Бюрократ и карьерист с говорящим именем Сатанеев из «Чародеев». Без Валентина Гафта даже представить эти фильмы невозможно. Каждый персонаж, даже отрицательный, — неотразимо обаятельный и вызывает симпатию зрителей. Потому что играет он на одном дыхании.

В его жизни были и Моссовет, и театр на Малой Бронной, и Ленком, и театр Сатиры. Но главная сцена, которой Гафт остался верен более полувека, — это «Современник». Сегодня юбиляра поздравляют друзья, коллеги и многочисленные поклонники его актерских и поэтических талантов. Свой день рождения любимец публики Валентин Гафт отметит в кругу семьи.