Норма на тонометре обманчива: в мозге нашли регулятор артериального давления

Circulation Research: в мозге обнаружены клетки, защищающие от скачков давления

Небольшая группа нервных клеток в стволе головного мозга помогает предотвращать резкие колебания артериального давления. К такому выводу пришли исследователи Медицинской школы Университета Вирджинии. Результаты их работы опубликованы в научном журнале Circulation Research.

Артериальное давление постоянно меняется в течение дня. Его показатели зависят от сна, приема пищи, пробуждения и стрессовых ситуаций. Подобные колебания естественны и позволяют сердечно-сосудистой системе приспосабливаться к потребностям организма.

Однако нормальное среднее давление не всегда означает отсутствие проблем. Резкие или чрезмерные перепады могут быть связаны с заболеваниями сердца, инсультом и повреждениями головного мозга, даже если средние значения остаются в допустимых пределах.

Чтобы выяснить, как организм контролирует эти изменения, ученые изучили нейроны рострального вентролатерального отдела продолговатого мозга. Эта область участвует в регулировании сердечно-сосудистых реакций.

Исследование показало, что определенная группа нервных клеток помогает сохранять стабильность давления при переходе от одного поведенческого состояния к другому.

Потеря даже нескольких сотен таких нейронов способна нарушить этот механизм и привести к более выраженным колебаниям показателей без изменения их среднего уровня.

Полученные результаты открывают новое направление в изучении причин нестабильного артериального давления. В перспективе понимание работы этих клеток может помочь в разработке методов лечения, ориентированных не только на снижение показателей, но и на предотвращение их резких перепадов.

Пока открытие не означает появления нового способа терапии. Ученым предстоит продолжить изучение механизмов, связывающих работу головного мозга с регуляцией сердечно-сосудистой системы.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2024 году гипертонией страдали около 1,4 миллиарда человек в возрасте от 30 до 79 лет. Это почти треть взрослого населения планеты в указанной возрастной группе. При этом приблизительно 600 миллионов людей с повышенным давлением не знали о своем заболевании.

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