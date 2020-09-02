Считавшаяся подделкой картина Рембрандта может оказаться подлинной

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Выяснилось, что «Голова бородатого мужчины» была написана при жизни великого мастера и на таком же дереве, что и другая известная работа голландца.

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Фото, видео: ТАСС / Protze, O.; 5-tv.ru

Музей Оксфорда скоро может похвастать подлинником Рембрандта. Картина «Голова бородатого мужчины», которую в 1981 году признали подделкой, скорее всего на самом деле все же принадлежит кисти великого мастера. Выяснилось это случайно.

Повторная экспертиза показала, что картина была написана при жизни Рембрандта на таком же дереве, что и другая известная работа голландца — «Андромеда». Для стопроцентного подтверждения версии проведут дополнительные исследования.

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