Считавшаяся подделкой картина Рембрандта может оказаться подлинной
Выяснилось, что «Голова бородатого мужчины» была написана при жизни великого мастера и на таком же дереве, что и другая известная работа голландца.
Закрыть
Смотрите также:
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
Евгений Петросян перестал стесняться стильной молодой жены — семейное фото
«Очень странная девица»: кого бросила Лиана Волкова ради сына певицы Валерии?
Задремавшей россиянке в рот заползла змея. Ее достали медики — видео (18+)
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 31 августа по 6 сентября
«Сказка наяву»: Валерия исполнила песню для свадебного танца сына и не сдержала слез
«Ты просто сдала, мать!» — Иван Ургант высмеял Ксению Собчак «без всего»
«Просто сказка!» — сын певицы Валерии поделился кадрами со второго дня свадьбы
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ
Фото, видео: ТАСС / Protze, O.; 5-tv.ru
Музей Оксфорда скоро может похвастать подлинником Рембрандта. Картина «Голова бородатого мужчины», которую в 1981 году признали подделкой, скорее всего на самом деле все же принадлежит кисти великого мастера. Выяснилось это случайно.
Повторная экспертиза показала, что картина была написана при жизни Рембрандта на таком же дереве, что и другая известная работа голландца — «Андромеда». Для стопроцентного подтверждения версии проведут дополнительные исследования.
Читайте также
59%
0.28 87.74
-0.41
Нашли ошибку?