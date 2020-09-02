«Доброе сердце»: Бразильский нападающий «Краснодара» отдал босоногой бабушке свои тапочки

Нападающий клуба «Краснодар» бразилец Ари решил помочь босоногой бабушке. Футболист ехал на своем автомобиле по Краснодару вместе с супругой и внезапно увидел пожилую женщину, которая шла по улице без обуви.

Ари остановился и, ни секунды не думая, отдал бабушке свои шлепанцы. Очевидицей этой трогательной сцены стала жена форварда Наталья, которая засняла добрый поступок своего мужа и выложила видео на своей странице в Instagram.

«Безгранично доброе сердце моего мужа @ari_gol1000. Увидел на улице бабушку босиком, остановился и отдал ей свою обувь. Я прослезилась в машине. Горжусь», — написала растроганная девушка.

Instagram @natali_natali_g

Ее подписчики в комментариях также оценили благородный поступок футболиста, а некоторые даже разглядели, что Ари дал пожилой женщине немного денег.

«Человек, который знает, что такое человечность! и доброта»;

«Какой молодец!»;

«Муж у тебя — человечище», — написали пользователи.

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