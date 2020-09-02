«Доброе сердце»: Бразильский нападающий «Краснодара» отдал босоногой бабушке свои тапочки
Свидетельницей столь благородного поступка стала жена футболиста, которая засняла трогательную сцену на камеру.
Закрыть
Смотрите также:
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
Евгений Петросян перестал стесняться стильной молодой жены — семейное фото
«Очень странная девица»: кого бросила Лиана Волкова ради сына певицы Валерии?
Задремавшей россиянке в рот заползла змея. Ее достали медики — видео (18+)
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 31 августа по 6 сентября
«Сказка наяву»: Валерия исполнила песню для свадебного танца сына и не сдержала слез
«Ты просто сдала, мать!» — Иван Ургант высмеял Ксению Собчак «без всего»
«Просто сказка!» — сын певицы Валерии поделился кадрами со второго дня свадьбы
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ
Фото, видео: Instagram @ari_gol1000, @natali_natali_g
Нападающий клуба «Краснодар» бразилец Ари решил помочь босоногой бабушке. Футболист ехал на своем автомобиле по Краснодару вместе с супругой и внезапно увидел пожилую женщину, которая шла по улице без обуви.
Ари остановился и, ни секунды не думая, отдал бабушке свои шлепанцы. Очевидицей этой трогательной сцены стала жена форварда Наталья, которая засняла добрый поступок своего мужа и выложила видео на своей странице в Instagram.
«Безгранично доброе сердце моего мужа @ari_gol1000. Увидел на улице бабушку босиком, остановился и отдал ей свою обувь. Я прослезилась в машине. Горжусь», — написала растроганная девушка.
Ее подписчики в комментариях также оценили благородный поступок футболиста, а некоторые даже разглядели, что Ари дал пожилой женщине немного денег.
«Человек, который знает, что такое человечность! и доброта»;
«Какой молодец!»;
«Муж у тебя — человечище», — написали пользователи.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве неизвестные напали на фанатов «Зенита».
Читайте также
59%
0.28 87.74
-0.41
Нашли ошибку?