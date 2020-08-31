В Москве неизвестные в масках напали на фанатов «Зенита»
Потасовка произошла вечером 30 августа в кафе на Халтуринской улице.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov; 5-tv.ru
Неизвестные в масках ворвались в кафе и напали на фанатов петербургского ФК «Зенит» в Москве. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел вечером 30 августа после матча «железнодорожников» и «сине-бело-голубых» на Халтуринской улице.
Прибывшие на место стражи порядка выяснили, что в помещение заведения «Хинкальная» забежали около 30 человек, которые, по предварительным данным, могут являться болельщиками ФК «Локомотив». Лица мужчин были закрыты медицинскими масками. Предполагаемые злоумышленники сходу направились к столу, за которым отдыхали десять фанатов «Зенита». Началась потасовка, участники которой в течение пяти минут «дубасили» друг друга.
Драка закончилась также внезапно, как и началась. Нападавшие спешно покинули кафе и скрылись в неизвестном направлении. Стоит отметить, что петербуржцы отказались писать заявления на обидчиков и не стали обращаться за медицинской помощью.
В отношении группы неустановленных лиц правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Расследование продолжается.
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