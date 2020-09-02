Еще 24 миллиарда рублей выплатят медикам и соцработникам, помогающим пациентам с COVID-19

|
Молодцова Анна
38

Средства поступят из резервного фонда правительства.

Еще 24 миллиарда рублей выплатят медикам и соцработникам, помогающим пациентам с COVID-19

Фото: ТАСС / Silas Stein

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выделил дополнительные средства на выплаты врачам и социальным работникам, которые помогают пациентам с коронавирусом. Об этом сообщается на официальном сайте правительства.

Отмечается, что на поддержку медработникам направят почти 22 миллиарда рублей. Более 321 миллиона рублей получат сотрудники центров Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Еще более 1,8 миллиарда рублей выделили работникам социальных учреждений: домов престарелых и интернатов для инвалидов.

Данная инициатива проводится по распоряжению Владимира Путина. Средства направят из резервного фонда правительства.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Мишустин заявил, что правительство выполнило все социальные обязательства, несмотря на пандемию.

Читайте также

+14° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
73.86
0.28 87.74
-0.41
ТОП-7 пар по знаку зодиака, отношения которых заканчиваются катастрофой

Последние новости

0:01
День Фаддея Проповедника: что нужно делать 3 сентября
23:53
В Ленобласти пропал десятилетний мальчик
23:42
«Мамин взгляд»: дочь Началовой сильно повзрослела — Фото
23:26
Глава МИД Белоруссии поблагодарил Россию за выдержанную реакцию
23:11
Кому достанется многомиллионное наследство Бориса Клюева?
22:56
Еще 24 миллиарда рублей выплатят медикам и соцработникам, помогающим пациентам с COVID-19

Сейчас читают

Невролог объяснил, насколько опасна для здоровья взошедшая «кукурузная» Луна
ТОП-7 пар по знаку зодиака, отношения которых заканчиваются катастрофой
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок