Еще 24 миллиарда рублей выплатят медикам и соцработникам, помогающим пациентам с COVID-19
Средства поступят из резервного фонда правительства.
Фото: ТАСС / Silas Stein
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выделил дополнительные средства на выплаты врачам и социальным работникам, которые помогают пациентам с коронавирусом. Об этом сообщается на официальном сайте правительства.
Отмечается, что на поддержку медработникам направят почти 22 миллиарда рублей. Более 321 миллиона рублей получат сотрудники центров Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Еще более 1,8 миллиарда рублей выделили работникам социальных учреждений: домов престарелых и интернатов для инвалидов.
Данная инициатива проводится по распоряжению Владимира Путина. Средства направят из резервного фонда правительства.
Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Мишустин заявил, что правительство выполнило все социальные обязательства, несмотря на пандемию.
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