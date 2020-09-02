Еще 24 миллиарда рублей выплатят медикам и соцработникам, помогающим пациентам с COVID-19

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выделил дополнительные средства на выплаты врачам и социальным работникам, которые помогают пациентам с коронавирусом. Об этом сообщается на официальном сайте правительства.

Отмечается, что на поддержку медработникам направят почти 22 миллиарда рублей. Более 321 миллиона рублей получат сотрудники центров Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Еще более 1,8 миллиарда рублей выделили работникам социальных учреждений: домов престарелых и интернатов для инвалидов.

Данная инициатива проводится по распоряжению Владимира Путина. Средства направят из резервного фонда правительства.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Мишустин заявил, что правительство выполнило все социальные обязательства, несмотря на пандемию.