Невролог объяснил, насколько опасна для здоровья взошедшая «кукурузная» Луна

В среду, 2 сентября, можно наблюдать уникальное явление, которое называется «кукурузная» Луна. Речь идет о полнолунии, которому индейцы, жившие в Северной Америке, присвоили такое необычное наименование. Дело в том, что незадолго до полнолуния поспевала кукуруза, урожай которой традиционно собирали в сентябре. С тех пор первая осенняя полная Луна и называется «кукурузной».

Люди, обладающие повышенной чувствительностью к смене фаз Луны, всерьез опасаются, что данное явление может негативно сказаться на самочувствии. Однако беспокоиться не стоит, заявил врач-невролог, член Международного общества по изучению головной боли Кирилл Скоробогатых.

«То, что во время полнолуния или затмения болит голова, — это миф. Научных и медицинских подтверждений того, что погода и наше самочувствие как-то связаны, просто нет. Действительно, бывает так, что во время ливня или того же полнолуния разболелась голова, но с чего вы взяли, что это не совпадение?» — заявил специалист порталу «Ридус».

Он посоветовал всем, кто страдает от головных болей, вести дневник. По его словам, это необходимо для того, чтобы установить, являются ли боли разовыми или же это систематическая мигрень. Невролог предупредил, что голова может болеть по многим вполне объяснимым причинам, например, от голода, в начале менструального цикла и так далее.

Полнолуние в сентябре 2020 года приходится на стык 14 и 15 лунных дней. Увидеть «кукурузную» Луну невооруженным взглядом можно с вечера 2 сентября, начиная с 19:59 по московскому времени.

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