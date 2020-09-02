Посольство РФ призывает избегать политизации по делу Навального, а опираться на факты
В диппредставительстве сообщили, что посол РФ в Германии был приглашен в МИД ФРГ, однако «фактуры» по делу об «отравлении» блогера ему не передавали.
Фото: ТАСС / Филиппов Вячеслав
В Посольстве РФ сообщили, что российский представитель во время встречи в МИД ФРГ был проинформирован о содержании заявления федерального правительства, однако никакой субстантивной фактуры ему не передавалось.
Российская сторона ожидает от германской оперативного ответа на запрос, который был отправлен еще 27 августа 2020 года Генеральной прокуратурой РФ в Федеральное ведомство юстиции ФРГ. Речь шла об инциденте, который произошел с Алексеем Навальным. Российские правоохранители проводят проверку по факту госпитализации блогера и просили оказать правовую помощь в этом вопросе. Однако ответ от германской стороны так и не пришел.
В Посольстве РФ также призвали партнеров не политизировать эту ситуацию, а основываться на фактах.
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