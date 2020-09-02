Посольство РФ призывает избегать политизации по делу Навального, а опираться на факты

В Посольстве РФ сообщили, что российский представитель во время встречи в МИД ФРГ был проинформирован о содержании заявления федерального правительства, однако никакой субстантивной фактуры ему не передавалось.

Российская сторона ожидает от германской оперативного ответа на запрос, который был отправлен еще 27 августа 2020 года Генеральной прокуратурой РФ в Федеральное ведомство юстиции ФРГ. Речь шла об инциденте, который произошел с Алексеем Навальным. Российские правоохранители проводят проверку по факту госпитализации блогера и просили оказать правовую помощь в этом вопросе. Однако ответ от германской стороны так и не пришел.

В Посольстве РФ также призвали партнеров не политизировать эту ситуацию, а основываться на фактах.

Правительство Германии 2 сентября заявило о том, что Навальный якобы был отравлен веществом из группы «Новичок». В частности, в документе шла речь о том, что во взятых у блогера образцах были выявлены: «недвусмысленные доказательства химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы «Новичок». Однако, ни что за образцы были исследованы, ни что именно обнаружено — само вещество или его следы, или последствия воздействия вещества, нет конкретики.

Алексей Навальный почувствовал себя плохо 20 августа на борту самолета, который выполнял рейс Томск — Москва. Экипаж экстренно посадил воздушное судно в Омске, где мужчину госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии. Навального ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

Медики подчеркнули, что ядов и следов их пребывания в крови или в моче блогера не обнаружено. Омские врачи считали основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое понижение сахара в крови.