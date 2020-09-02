Видео захвата в заложники капитана корабля в Москве

В распоряжении 5-tv.ru оказалось эксклюзивное видео, на котором видно, как захвативший прогулочный теплоход «Добрыня» на Воробьевых горах мужчина, заходит на капитанскую рубку и требует остановить судно.

Уже известно, что нарушителя спокойствия зовут Назим Гаширов. Сейчас он задержан и находится в отделении полиции, где уже правоохранителям объясняет причины своего поступка.

«Останови вон там!» — говорит на записи Гаширов капитану.

«Не могу, мы врежемся», — отвечает капитан.

«Поплаваю там. Сколько раз выходил», — не угоманивается мужчина.

«Там стекло. Ты что!»

«Делай, как я говорю!»

Капитан еще несколько раз попытался объяснить Гаширову, что он может его высадить у Крымского моста, однако такое развитие событий дебошира явно не устраивало. В итоге он достал пистолет и начал угрожать на глазах у экскурсионной группы, которая также находилась на борту.