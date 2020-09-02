Видео захвата в заложники капитана корабля в Москве
Мужчина вошел на капитанскую рубку и потребовал остановить судно.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Oliver Ring; 5-tv.ru
В распоряжении 5-tv.ru оказалось эксклюзивное видео, на котором видно, как захвативший прогулочный теплоход «Добрыня» на Воробьевых горах мужчина, заходит на капитанскую рубку и требует остановить судно.
Уже известно, что нарушителя спокойствия зовут Назим Гаширов. Сейчас он задержан и находится в отделении полиции, где уже правоохранителям объясняет причины своего поступка.
«Останови вон там!» — говорит на записи Гаширов капитану.
«Не могу, мы врежемся», — отвечает капитан.
«Поплаваю там. Сколько раз выходил», — не угоманивается мужчина.
«Там стекло. Ты что!»
«Делай, как я говорю!»
Капитан еще несколько раз попытался объяснить Гаширову, что он может его высадить у Крымского моста, однако такое развитие событий дебошира явно не устраивало. В итоге он достал пистолет и начал угрожать на глазах у экскурсионной группы, которая также находилась на борту.
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