Враг вербовал через «Дайвинчик»: ФСБ задержала 56 человек

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Мария Медведева
Мария Медведева Журналист 29 0

Подростки совершали преступления под психологическим давлением украинских спецслужб.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; Пресс-служба СК РФ; 5-tv.ru

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ФСБ задержала 56 человек по делу о вербовке со стороны Украины через «Дайвинчик»

С июля 2025 года в разных регионах России задержали 56 пользователей Telegram-бота для знакомств «Дайвинчик», подозреваемых в совершении преступлений под воздействием противника. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

В августе и сентябре этого года правоохранители задержали еще десять человек, которых подозревают в подготовке или совершении диверсий. Восемь из них — несовершеннолетние в возрасте от 14 до 17 лет. Еще двоим задержанным 19 и 24 года.

Подозреваемые действовали в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Нижегородской, Омской, Рязанской и Свердловской областях. Среди вменяемых им деяний — поджоги автомобилей правоохранителей, автозаправочных станций, объектов энергетической и транспортной инфраструктуры. Некоторые фигуранты, как утверждается, участвовали в передаче денег обманутых граждан в криптообменные пункты.

По версии ФСБ, представители украинских спецслужб знакомились с молодыми людьми через «Дайвинчик», представляясь потенциальными романтическими партнерами. В ходе общения пользователи передавали геолокацию, оплачивали предварительные заказы в ресторанах и переходили по фишинговым ссылкам.

Позже с ними связывались люди, выдававшие себя за сотрудников ФСБ России или Росфинмониторинга. Они убеждали собеседников, что те якобы помогли противнику, и угрожали уголовным преследованием. Под давлением молодых людей склоняли к поджогам и другим противоправным действиям.

Возбуждены уголовные дела о террористическом акте, покушении на теракт и умышленном уничтожении или повреждении имущества. Обвиняемым избрали меры пресечения. С учетом тяжести преступлений им грозят длительные сроки лишения свободы, заявили в ЦОС ФСБ.

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко также предупредила об опасности вербовки подростков через интернет.

«Мошенники и иностранные кураторы продолжают использовать различные психологические приемы, включая угрозы, шантаж и обещания материальной выгоды, чтобы вовлечь несовершеннолетних в противоправную деятельность», — отметила она.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Балашихе задержали 16-летнего подростка, подозреваемого в поджоге топливораздаточной колонки на АЗС. По данным полиции, юноша действовал по указаниям незнакомцев, которые связались с ним через мессенджер и представлялись сотрудниками органов безопасности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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