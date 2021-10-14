Пятница — развратница: люди, рожденные в какие дни недели, самые страстные
Астрологи уверяют, что «люди субботы» более любвеобильные, чем рожденные, например, в среду.
Фото: www.globallookpress.com / Bill Ling
Известно, что по звездам можно определить характер человека, его наклонности, таланты, совместимость с другими знаками зодиака, но еще астрологи утверждают, что на интимную жизнь человека влияет день недели, в который он родился. Зная дату рождения своего партнера, можно рассчитать день недели и узнать о его предпочтениях, барьерах и желаниях в спальне.
Понедельник
Люди понедельника всегда готовы к экспериментам, активно их поддерживают и настаивают сами. Известно, что в этот день была создана Земля, отсюда такое подсознание желание рожденных в этот день. Кроме того, они разборчивы в партнерах и предпочитают длительные отношения встрече на одну ночь.
Вторник
Эти люди особенно усердно следят за своим внешним видом, всегда одеты с иголочки и опрятны, чего требуют и от своего партнера в постели. Их привлекает комфорт и расслабленность, а также доверие друг к другу. Свои желания они выражают настойчиво, порой слишком, но не стоит их за это судить, многим сильный напор даже нравится.
Среда
Рожденные в среду весьма скованные люди. Вряд ли их можно уговорить заниматься любовью с включенным светом и открытыми шторами. Зато они очень преданные любовники и готовы выполнить все прихоти партнера.
Четверг
Как можно чаще, как можно дольше — вот их девиз в спальне. Они часто меняют партнеров, потому что постоянно хотят попробовать что-то новое, но когда находят свою вторую половину, то перестают пускать в кровать кого-либо другого. Они с радостью передают ей весь опыт, который приобрели.
Пятница
Близость с человеком, рожденным в пятницу точно запомнится вам надолго, если не на всю жизнь. В постели они очень страстные, но при этом учтивые любовники. Кроме того, большинство людей пятницы предпочитает доминировать, чем подчиняться.
Суббота
Секс с людьми этого дня — настоящая феерия. Ночь с ними сравнима с долгожданным выходным после тяжелой рабочей недели. Одним сексом ограничиваться они не привыкли, любят долгие поцелуи и массаж. Но стоит помнить, что время, проведенное с ним наедине, пролетает также стремительно, как сама суббота. Наслаждайтесь каждой минутой вместе.
Воскресенье
Люди воскресенья консервативны в интимных вопросах. Чтобы вступить с новым партнером в близкие отношения, им сначала нужно хорошо его узнать. В противном случае они будут закрыты, и секс не принесет удовольствия обоим.
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