После длинных летних каникул школьникам очень непросто перестроиться на рабочий график и привыкнуть вставать рано утром. Особенно это касается первоклашек и их родителей, для которых вся окружающая суета сейчас в новинку. Чтобы утро обходилось без слез и скандалов, подростковый психолог Никита Карпов в беседе с 5-tv.ru поделился секретами, как легко и даже весело разбудить ребенка в школу.

Всем известная пословица «Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня» применима в этом случае как нельзя кстати. Перед утренним подъемом Никита Карпов советует сделать как можно больше дел вечером.

«Собраться, подготовить „взлетную полосу“, чтобы утром быстро наметать завтрак на стол и покормить ребенка. Подготовить ключи, одежду, проездной, то есть все то, что необходимо для выхода из дома», — объясняет автор блога для родителей.

Не менее важно встать чуть раньше самим родителям, чтобы без суеты и нервов ласково разбудить ребенка. Кроме того, нужно заложить немного времени, если ваш ребенок не может сразу встать с кровати, а ему необходимо немного полежать и «подружиться» с тем, что утро началось.

Третий важный аспект — сделать утро ребенка максимально позитивным. Добиться этого можно только через ласку и нежность, никаких резких стуков в дверь комнаты и громкого крика со стороны родителя быть не должно.

«Чем младше ребенок, тем ласковее имеет смысл быть с ним. Можно нежно гладить, можно что-то шептать, рассказывать, звать или щекотать», — уточняет Никита Карпов.

В процессе взросления ребенка необходимо постепенно приучать его вставать по будильнику самостоятельно. Здесь тоже есть несколько хитростей, например, можно купить часы с роботом или машинкой, а также превратить для него процесс побудки в настоящую игру с похвалой за успехи.

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