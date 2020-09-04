Балет светлячков: 2,5 тысячи дронов взмыли в ночное небо Петербурга

Этим вечером в Петербурге установили необычный рекорд — самый массовый синхронный полет дронов. Две с половиной тысячи беспилотников взмыли в ночное небо. Это было похоже на балет светлячков, при этом наполнено особым смыслом.

Ведь 3 сентября в России — день воинской славы, установленный в честь окончания Второй мировой войны. Идея воздушного шоу родилась в городе-герое на Неве, здесь же была собрана эскадрилья. Андрей Захаров все видел своими глазами.

От этого роя светящихся точек, взмывающих по команде в темное небо Петербурга, по началу замирает дыхание. Зрители на набережных застыли в ожидании.

Считанные секунды и хаотичные огоньки превращаются в удивительные картины: орден Отечественный войны, политрук, поднимающий солдат в атаку, голубь мира и планета спасенная ровно 75 лет назад от коричневой чумы. Светящиеся фигуры высотой более пятисот метров парят в небе над Невой. Не заметить это зрелище невозможно!

Символы окончания Второй мировой на высоте птичьего полета — это слаженный полет две с половиной тысяч светящихся беспилотников. Рекордное количество когда-либо синхронно взлетавших и перестраивавшихся в воздухе дронов. Прошлый максимум не просто побит. Разгромлен!

В ярких образах световое представление не только отображает великий подвиг советских солдат в Великой Отечественной, но и напоминает о победе над Японией, которая поставила финальную точку во Второй мировой войне. И этот полет в честь них — тех, кто 75 лет назад не жалея своих жизней отстоял этот мир.

Глядя на световые картины в ночном небе Петербурга каждый житель и гость Северной столицы вспомнит о том, какой ценой далась нашему народу победа в самой кровавой войне за всю историю человечества. Из 55 миллионов человек погибших во время Второй мировой СССР понес наибольшие жертвы, потеряв 27 миллионов своих граждан.

Сохранить историческую память помогают инновационный формат и самые современные технологии. Точная система позиционирования и ультра-яркие фонари установленные в дронах позволяют создавать нужный рисунок в зависимости от заданной программы.

«Самое сложное не сами фигуры, а перестроение фигур. чтобы они не столкнулись. Я всегда переживаю, когда летает вертолет, всегда закрывается воздух. Мы согласовываем», — рассказывает руководитель проекта Семен Лобко.

Северная столица для проекта была выбрана неслучайно. Во-первых, это город-герой Ленинград, выстоявший в Блокаде. Во вторых, все беспилотники производятся и собираются в Санкт-Петербурге. Наши айтишники на собственные средства в течение двух лет разрабатывали эти дроны. Главной задачей было сделать так, чтобы шоу охватило самые удаленные точки города и это яркое зрелище увидели как можно больше зрителей. С гордостью можно сказать — все получилось! Теперь это официально зафиксировано книгой рекордов.

«Россия вперед! Побольше таких рекордов! Чтобы все рекорды принадлежали России!» — поздравил организаторов главный редактор и основатель Книги Рекордов России Станислав Коненко.

Стартовали с поля стадиона Петровский — до недавнего времени, главная площадка футбольного клуба «Зенит». Эта арена — место историческое, свидетель военного лихолетья. Во время Великой Отечественной войны стадион был разрушен: часть деревянных трибун сгорела, другие — пришлось пустить на дрова суровой блокадной зимой 1942 года. И это еще один элемент эстафеты исторической памяти — летопись Великого Подвига, созданная с помощью самых современных технологий. А еще — самая яркая точка в финале празднования 75-летнего юбилея Великой Победы.