Оштрафовать нельзя простить: квитанции за платную парковку в Петербурге приходят оптом

Понять и простить штрафы на десятки тысяч рублей попросили жители центральных кварталов Петербурга. Квитанции им пришли и к слову продолжают приходить пачками за неправильную парковку. Она в центре Северной столице платная, а автовладельцы из окрестных домов это игнорировали, пользуясь лазейкой в законах. А потом пандемия и вовсе внесла неразбериху. В ней с трудом, но разобрался Линар Гинатуллин.

Татьяна уже боится ходить на почту. Извещения о новых «письмах счастья», ей приходят каждый день. На руках пятьдесят одно постановление за неоплаченную платную парковку и каждое по три тысячи рублей. Хотя Татьяна исправно оплачивает годовое разрешение на парковку — живет в историческом центре Петербурга.

«Вот разрешение. А вот постановления, где указанно, что у меня нет разрешения», — разводит руками жительница исторической части Северной столицы.

Причиной появления этих неоправданных штрафов Татьяна считает несовершенство системы платных парковок. Почему, например, работает она с 2015 года, но квитанции стали приходить только сейчас? Ответ тут кроется в административно-правовой коллизии, которую до недавнего времени не удавалось разрешить.

Схема сбора штрафов выглядит так. Уполномоченная структура собирает данные о нарушителях. И отправляет их в Комитет по развитию транспортной инфраструктуры. Тот в свою очередь просит ГИБДД сообщить, кому принадлежит транспорт. Но полиция отвечать отказывалась, поскольку закон о защите персональных данных позволяет разглашать их только в том случае, если возбуждено административное дело. Причем, с подобной проблемой столкнулись в разных городах России, где пытались ввести систему платных парковок. На решение этой юридической проблемы у регионов уходят долгие месяцы, а то и годы. Вот и получается, что инфраструктура готова, а заработать в полную мощность не может.

Вот петербуржцы и перестали платить за парковку. А для чего? Машина стоит на свободном месте, штрафы за это не приходят. Зачем платить. Но с 12 марта этого года правовая коллизия разрешилась. И теперь Комитет по развитию транспортной инфраструктуры не только фиксирует нарушения, но и выписывает штрафы.

Решить проблему удалось только дождавшись изменений в кодексе об административных правонарушениях о передаче персональных данных. И жильцы исторического центра, которые привыкли не платить, теперь пачками получают штрафы.

Негодующих сотни, но у каждого ситуация разная. Кто-то из-за пандемии не успел собрать документы, подтверждающие, что они прописаны в центре. Кто-то успел, но не подал заявление в МФЦ, которые были закрыты по той же причине. Теперь требование у всех одно — аннулировать их штрафы.

А как же быть с теми, кто регулярно платит за парковку. Маргарита также живет в центре. И еще два года назад оформила разрешение. Даже когда штрафы еще не приходили. Считает, что если провести такую амнистию, это будет как минимум нечестно по отношению к законопослушным гражданам.

На такое вряд ли на это кто-то пойдет. Ведь по данным Смольного с 12 марта по настоящее время выписано 66 тысяч постановлений на сумму в 198 миллионов рублей.

«Подход должен быть индивидуальным», — считает юрист.

И такая практика существует. Тем более, что вся работа службы прозрачна.

«Обжаловано на сегодняшний день более 4500 постановлений. 1261 постановление отменено. То есть механизм работы действует. Это те случаи, когда действительно основания для привлечения к ответственности были исключены при рассмотрении дела».

Сбои в системе есть, но в целом, проект с платной парковкой оказался успешным, считают эксперты — за время его работы удалось разгрузить улицы в центре Петербурга. И платными парковками автовладельцы стали пользоваться в полтора раза чаще, чем в прошлом году. То есть люди начали привыкать. Ну, а те, кто не согласен со штрафами, всегда могут обжаловать их в суде.