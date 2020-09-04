Шуфутинов день: как россияне отметили «третье сентября»
К слову, лучшим мемом этого года исполнитель бессменного хита назвал злободневный вариант.
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Фото, видео: www.globallookpress / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru
Россия отметила Шуфутинов день. Хит Михаила Шуфутинского «Третье сентября» пели, играли на саксофоне, баяне и электробалалайке и даже превратили в арт-объект. Памятник перевернутой странице календаря создали в Архангельске.
Песня покорила космос. Россиянин Иван Вагнер, который сейчас находится на орбите, выложил в интернет фото с листом календаря у иллюминатора — на фоне МКС.
Сам Михаил Шуфутинский рекламе своего творчества только рад. Лучшим мемом этого года он назвал злободневный вариант «Я карантин пересижу — и снова Третье сентября». И, конечно, спел с поклонниками. А подхватили коллеги по шоу-бизнесу и даже иностранцы.
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