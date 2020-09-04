После победы над Сербией Дзюба вышел на второе место по количеству голов за сборную

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Накануне в Москве состоялся матч первого тура нового сезона Лиги наций.

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Фото, видео: РИА Новости / Александр Вильф; 5-tv.ru

Форвард российской сборной по футболу и капитан петербургского «Зенита» Артем Дзюба ныне занимает второе место по количеству забитых мячей в истории национальной команды. В активе футболиста 26 результативных голов.

До первого места, которое числится за Александром Кержаковым, спортсмену остается четыре мяча. В копилке уже отошедшего от дел экс-игрока сине-бело-голубых и сборной 30 голов.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, российская сборная по футболу в матче Лиги наций УЕФА накануне разгромила команду Сербии. Счет 3:1. Игра проходила на московском стадионе «Динамо».

Два мяча в ворота соперника забил капитан сборной Артем Дзюба, третий — новичок команды Вячеслав Караваев. Оба из петербургского «Зенита».

Отметим, что игра российской сборной стала первой с ноября прошлого года. Сначала были каникулы, потом карантин из-за коронавируса. Во втором туре Россию ждет выездное соперничество с Венгрией, игра пройдет 6 сентября.

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