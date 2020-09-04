После победы над Сербией Дзюба вышел на второе место по количеству голов за сборную
Накануне в Москве состоялся матч первого тура нового сезона Лиги наций.
Закрыть
Смотрите также:
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
Ширвиндт прокомментировал инцидент с Меньшиковым на прощании с Андреевым
Евгений Петросян перестал стесняться стильной молодой жены — семейное фото
«Очень странная девица»: кого бросила Лиана Волкова ради сына певицы Валерии?
Задремавшей россиянке в рот заползла змея. Ее достали медики — видео (18+)
«Ты просто сдала, мать!» — Иван Ургант высмеял Ксению Собчак «без всего»
«В этом деле поставлена точка!» — Добровинский уверен в победе по делу Ефремова
«Просто сказка!» — сын певицы Валерии поделился кадрами со второго дня свадьбы
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ
Фото, видео: РИА Новости / Александр Вильф; 5-tv.ru
Форвард российской сборной по футболу и капитан петербургского «Зенита» Артем Дзюба ныне занимает второе место по количеству забитых мячей в истории национальной команды. В активе футболиста 26 результативных голов.
До первого места, которое числится за Александром Кержаковым, спортсмену остается четыре мяча. В копилке уже отошедшего от дел экс-игрока сине-бело-голубых и сборной 30 голов.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, российская сборная по футболу в матче Лиги наций УЕФА накануне разгромила команду Сербии. Счет 3:1. Игра проходила на московском стадионе «Динамо».
Два мяча в ворота соперника забил капитан сборной Артем Дзюба, третий — новичок команды Вячеслав Караваев. Оба из петербургского «Зенита».
Отметим, что игра российской сборной стала первой с ноября прошлого года. Сначала были каникулы, потом карантин из-за коронавируса. Во втором туре Россию ждет выездное соперничество с Венгрией, игра пройдет 6 сентября.
Читайте также
88%
-0.29 89.04
-0.10
Нашли ошибку?