Два пассажирских автобуса столкнулись в Анапе, погибла женщина — видео
Пятерых человек госпитализировали после крупного ДТП.
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Фото, видео: ТАСС / МЧС России; 5-tv.ru
Один человек погиб и пятеро пострадали в результате крупного ДТП в Анапе. Там утром, 4 сентября, столкнулись два автобуса.
Чтобы достать раненых из искореженных машин, спасателями пришлось применить специальную технику.
Несколько человек эвакуировали через разбитые окна автобуса. Троих в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу. Причины ДТП выясняются.
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