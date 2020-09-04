Один человек погиб и пятеро пострадали в результате крупного ДТП в Анапе. Там утром, 4 сентября, столкнулись два автобуса.

Чтобы достать раненых из искореженных машин, спасателями пришлось применить специальную технику.

Несколько человек эвакуировали через разбитые окна автобуса. Троих в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу. Причины ДТП выясняются.