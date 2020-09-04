Два пассажирских автобуса столкнулись в Анапе, погибла женщина — видео

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Пятерых человек госпитализировали после крупного ДТП.

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Фото, видео: ТАСС / МЧС России; 5-tv.ru

Один человек погиб и пятеро пострадали в результате крупного ДТП в Анапе. Там утром, 4 сентября, столкнулись два автобуса.

Чтобы достать раненых из искореженных машин, спасателями пришлось применить специальную технику.

Несколько человек эвакуировали через разбитые окна автобуса. Троих в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу. Причины ДТП выясняются.

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