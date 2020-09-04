«Стыдно за Агату»: Муцениеце раскритиковали за поведение на интервью с Собчак
Многие подписчики отметили, что бывшая жена Павла Прилучного плохо подготовилась к беседе с телеведущей.
Фото: Instagram @agataagata
Пользователям сети не понравилось поведение актрисы Агаты Муцениеце в ее новом выпуске шоу на YouTube «Честный развод». Ее гостьей была телеведущая Ксения Собчак.
Подписчики Агаты поддерживали артистку после ее громкого развода с актером Павлом Прилучным. Однако даже они не смогли не отметить, что Муцениеце была не подготовлена к интервью, а также их раздражали ее частые гримасы, ужимки и стремление перебить интервьюируемого.
Многие выразили свое недовольство поведением любимицы и призвали ее совершенствовать профессиональные навыки.
«Агата, вы тоже взрослый человек, ни на кого не нужно смотреть детскими глазами»;
«Готовься к интервью, да хотя бы книги читай, и речь поставь. Я не хейтер, если что»;
«Перебор вышел с игривостью»;
«Не смогла досмотреть. Стыдно за Агату», — с горечью написали они.
Некоторые решили, что актриса переволновалась перед интервью и выпила «для храбрости» горячительного.
«На грудь приняла что ли? Беленькой, да веселенькой?»
«По-моему, Агата пьяна»;
«Старалась девушка Агата, но пить для смелости не надо», — написали они.
Несмотря на поток критики в адрес экс-супруги Павла Прилучного, само интервью зрителям понравилось. Так, Собчак рассказала о любимом типаже мужчин и призналась, что ее первый супруг Максим Виторган совсем ему не соответствовал. Также она оценила сексуальность актеров России и Запада.
Видео уже набрало более 400 тысяч просмотров.
Ранее 5-tv.ru писал про первое появление Агаты Муцениеце и Павла Прилучного вместе после развода.
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