Задержанные по подозрению в подготовке массовых убийств готовили теракт в школе на 1 сентября

Задержанные сотрудниками ФСБ в разных регионах России 13 человек готовили теракт в школе на 1 сентября. Эта информация содержится в переписке предполагаемых злоумышленников в соцсетях, которую опубликовало ФСБ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в ряде регионов задержаны 13 граждан России, планировавших массовые убийства с использованием самодельных взрывных устройств, зажигательных смесей, холодного оружия, а также склонявших интернет-пользователей к совершению таких преступлений», — сообщили в ведомстве.

У предполагаемых злоумышленников изъяли четыре готовых к применению СВУ с поражающими элементами, компоненты для их сборки и изготовления зажигательных смесей, а также охотничье, травматическое ружье и холодное оружие.

Сотрудники ФСБ задержали подозреваемых в разных регионах России. Помимо подготовки к убийствам предполагаемые злоумышленники склоняли интрнет-пользователей к совершению этих преступлений.