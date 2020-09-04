Задержанные по подозрению в подготовке массовых убийств готовили теракт в школе на 1 сентября
Информация о готовящемся преступлении стала известна из дневников преступников.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov; ФСБ РФ
Задержанные сотрудниками ФСБ в разных регионах России 13 человек готовили теракт в школе на 1 сентября. Эта информация содержится в переписке предполагаемых злоумышленников в соцсетях, которую опубликовало ФСБ.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в ряде регионов задержаны 13 граждан России, планировавших массовые убийства с использованием самодельных взрывных устройств, зажигательных смесей, холодного оружия, а также склонявших интернет-пользователей к совершению таких преступлений», — сообщили в ведомстве.
У предполагаемых злоумышленников изъяли четыре готовых к применению СВУ с поражающими элементами, компоненты для их сборки и изготовления зажигательных смесей, а также охотничье, травматическое ружье и холодное оружие.
Сотрудники ФСБ задержали подозреваемых в разных регионах России. Помимо подготовки к убийствам предполагаемые злоумышленники склоняли интрнет-пользователей к совершению этих преступлений.
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